Filippo Nardi torna al GF? L’invito di Barbara d’Urso

Filippo Nardi torna al Grande Fratello? Il gesto di Barbara d’Urso fa sperare : Grande Fratello 2018 ospiti: ci sarà anche Filippo Nardi? La frecciatina di Barbara d’Urso Tra le novità del Grande Fratello 2018 c’è la stanza degli ospiti. Ogni settimana entrerà un personaggio famoso nella Casa di Cinecittà e tra i tanti ci sarà anche Cristiano Malgioglio, opinionista di questa edizione condotta da Barbara d’Urso. Ma tra gli […] L'articolo Filippo Nardi torna al Grande Fratello? Il gesto di Barbara ...

Bianca Atzei in finale all’Isola dei Famosi : arriva la frecciatina di Filippo Nardi : finale Isola dei Famosi, Bianca Atzei finalista: Filippo Nardi non approva Filippo Nardi continua a provare astio nei confronti di Bianca Atzei. L’ex concorrente del Grande Fratello non ha mai approvato il comportamento della cantante all’Isola dei Famosi. E saperla tra i finalisti del reality show è un duro colpo per l’amico di Francesco Monte […] L'articolo Bianca Atzei in finale all’Isola dei Famosi: arriva la ...

Marco Ferri zittisce Filippo Nardi e Cecilia Capriotti a Domenica Live : Filippo Nardi e Cecilia Capriotti: il confronto con Marco Ferri a Domenica Live Marco Ferri ospite oggi in diretta a Domenica Live si è confrontato immediatamente con Filippo Nardi e Cecilia Capriotti, in seguito alle accuse che i due ex naufraghi avevano avanzato sul suo orientamento sessuale. Barbara d’Urso ha mostrato attraverso un servizio ciò che era accaduto quando Ferri stava ancora sull’Isola dei Famosi. L’ex ...

Isola dei Famosi 2018 - Mercedesz Henger : "Filippo Nardi ha insultato la nostra famiglia" Lui : "Malinteso" (video) : Qualche tempo fa Mercedesz Henger aveva accusato l'ex naufrago della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, Filippo Nardi, su una presunta offesa alla famiglia Henger con la frase "Mi farò una famiglia, mi farò la tua sull'Isola". Oggi a Pomeriggio Cinque, Nardi ha voluto chiarire ufficialmente la frase della discordia che ha creato il caos, sostenendo che si è trattato solo di un malinteso:Ieri dietro le quinte del programma ho ...

“Basta!”. Bianca Atzei piange e Mara Venier sbotta. La frecciatina della ”Zia nazionale” accende lo studio dell’Isola dei famosi. E mentre la naufraga si sfoga - Filippo Nardi - con tanto di ‘sorrisino’ beffardo - zittisce tutti così : L’undicesima puntata dell’Isola dei famosi si apre con il botto: tutti contro tutti. Franco Terlizzi ha lasciato l’Honduras per motivi di salute ma è in studio da Alessia Marcuzzi. E, subito, riprendono le infuocate liti che hanno caratterizzato l’ultima settimana. Si parte dalla lite Terlizzi e Bianca Atzei. Lui le chiede scusa per averle detto che è ”schifosa” ma le ribadisce che è ”falsa e ...

Cannagate - Filippo Nardi e Cecilia Capriotti : 'Ci vietano di parlarne' : Che l'argomento canna-gate non fosse gradito all' Isola dei Famos i era piuttosto palese, che fosse però arrivato addirittura il divieto di parlarne è una novità. Qualcosa era trapelato quando qualche ...

Isola dei Famosi 2018 - Filippo Nardi : “Non possiamo parlare del “canna-gate”. Da un giorno all’altro ci è arrivata…” : Ora che L’Isola dei Famosi targata 2018 è giunta quasi al termine possiamo dire che nessuna delle dinamiche Isolane ha interessato granché il pubblico. Inciuci, scaramucce e siparietti sono rimasti abbastanza ai margini del reality di Canale5. A parte l’ormai noto “canna-gate”, che invece è stato a lungo dibattuto e che ha dato vita a uno scambio di fuoco tra Striscia la Notizia e il reality. E adesso che anche questa ...