sport.ilmessaggero

: Post Edited: Fifa, a Coverciano i 36 arbitri mondiali: lezioni sulla Var - corgiallorosso : Post Edited: Fifa, a Coverciano i 36 arbitri mondiali: lezioni sulla Var - corgiallorosso : New post: Fifa, a Coverciano i 36 arbitri mondiali: lezioni sulla Var - ScalabroFS : RT @FIGC: A Coverciano gli arbitri FIFA iniziano la preparazione per la Coppa del Mondo -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Al via oggi ail raduno dei 36e dei 63 assistenti selezionati dallaper preparare iin programma in Russia il prossimo giugno, manifestazione a cui non parteciperà l'...