Fiat Chrysler | grazie a piano migliora redditività

Fiat Chrysler : ecco chi potrebbe sostituire Sergio Marchionne l'anno prossimo - Motori e Auto - : Si tratta di Pietro Gorlier, attuale numero uno di Mopar e e Magneti Marelli, torinese, un Master in Economia conseguito presso l'Università di Torino. Il dirigente è entrato nel gruppo Fiat nel 1989.

Fiat Chrysler conferma lo scorporo di Magneti Marelli : Con 7,9 miliardi di euro di fatturato nel 2016 , circa 43.000 addetti, 86 unità produttive e 14 centri R&D, Magneti Marelli è presente in 19 Paesi ed è uno dei principali player al mondo nel sistemi ...

Fiat Chrysler ferma ai box. Aspetta le vendite di marzo : Teleborsa, - Discesa moderata per Fiat Chrysler , che propone una variazione percentuale negativa dello 0,98% rispetto alla seduta precedente. Il titolo si muove in un contesto debole, ad eccezione di ...

Fiat Chrysler ferma ai box. Aspetta le vendite di marzo : Discesa moderata per Fiat Chrysler , che propone una variazione percentuale negativa dello 0,98% rispetto alla seduta precedente. Il titolo si muove in un contesto debole, ad eccezione di qualche ...

Fiat Chrysler Pomigliano potrebbe accogliere Alfa Romeo dopo la Fiat Panda : Un'altra possibilità potrebbe essere la produzione di un nuovo Sport Utility Vehicle compatto di Jeep . Non ci resta che attendere il 1 giugno per conoscere il futuro dello stabilimento campano e di ...

Fiat Chrysler Automobiles annuncia nuove nomine : Teleborsa, - nuove nomine per Fiat Chrysler Automobiles . Antonio Filosa viene nominato Chief Operating Officer , COO, della Region Latin America. Filosa entrerà a far parte del Group Executive ...

Fiat Chrysler Automobiles annuncia nuove nomine : nuove nomine per Fiat Chrysler Automobiles . Antonio Filosa viene nominato Chief Operating Officer , COO, della Region Latin America. Filosa entrerà a far parte del Group Executive Council , GEC, , il ...

Mette il turbo Fiat Chrysler : Seduta decisamente positiva per il Lingotto , che tratta in rialzo del 2,37%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Fiat Chrysler e Volkswagen offrono Apple Music su alcuni modelli : Nel dettaglio, l' Apple avrebbe stilato un accordo con due grandi aziende automobilistiche il quale prevede di inclusione con prova gratuita al servizio di streaming Music ale Apple Music in alcuni ...

Le nuove auto Fiat Chrysler e Volkswagen regalano Apple Music : L'offerta si rivolge soprattutto a chi preferisce pagare un abbonamento per il servizio di ascolto in streaming della Music a piuttosto che pagare il download delle singole canzoni. Un approccio cloud ...

Marchionne : 'Jeep il marchio più importante del gruppo Fiat Chrysler' : ... ma pesano, eccome se pesano, esattamente come la conferma del benservito a Renzi , 'non è più lo stesso' , e il benvenuto ai nuovi poteri forti della politica , 'Di Maio e Salvini non li conosco ma ...