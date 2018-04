Festival show 2018 | la conduzione affidata a Bianca Guaccero Le tappe venete

Le tappe di Festival show 2018 - da luglio a settembre con finalissima a Trieste : Sono state comunicate le tappe di Festival Show 2018 , la tournée organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, al via il prossimo 8 luglio al Prato della Valle di Padova. La seconda tappa della tournée itinerante estiva si terrà il 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia). A seguire, verrà coinvolta la città di Bibione (Venezia), il 9 agosto in Piazzale Zenith. Il 21 agosto sarà la volta della Beach Arena a Lignano ...

La finale del Festival show 2018 cambia location : ecco dove si terrà l’evento musicale dell’estate : Dopo quattro anni nella storica location dell'Arena di Verona, la finale del Festival Show 2018 cambia palco! Non sarà più la suggestiva cornice veronese ad ospitare la finale del Festival musicale itinerante dell'estate, organizzata dalle Radio Birikina e Bellla e Monella. Sul palco del Festival estivo, tutti i successi e i tormentoni dell'anno, per aggiudicarsi il titolo di super hit dell'estate. Da quattro anni a questa parte, la ...

Festival show 2018 La serata finale non sarà in Arena : ... attesa edizione del tour che fa capo a Radio Birikina e Radio Bella & Monella , la data di Verona è in bilico» In quello che viene considerato l'anno zero degli spettacoli extra lirica in Arena , ...