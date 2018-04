maremmanews

: Festambiente 2018: il 13 agosto torna sul palco Piero Pelù con i Bandidos - maremmanews : Festambiente 2018: il 13 agosto torna sul palco Piero Pelù con i Bandidos - GrossetoNotizie : Festambiente 2018: Piero Pelù torna sul palco con i Bandidos - ilGiunco : Per il trentennale di Festambiente, sul palco anche Piero Pelù e i Bandidos - -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Non mancheranno, poi, approfondimenti in merito all'economia civile e circolare, alla mobilità sostenibile e alle energie rinnovabili. Un'edizione unica e irripetibile quella di quest'anno in cui ...