Ferrari | al via il tour europeo della Portofino

F1 - Mondiale 2018 : la Ferrari archivia Shanghai pensando già a Baku - con una rivale in più : Dopo la doppietta Bahrein-Cina il circus della Formula Uno si prende una meritata settimana di pausa in vista della trasferta di Baku per il Gran Premio dell’Azerbaijan. A Shanghai sono successe tante cose, quasi tutte importanti, che hanno rimescolato, e non poco, la situazione sia in classifica, che in generale. Dopo tre gare abbiamo Sebastian Vettel che comanda ancora la graduatoria con 54 punti, ma Lewis Hamilton si è portato a 45 con ...

Ferrari - Marchionne : 'Confermo target : 9.000 vetture e ricavi netti a 3 - 4 mld. Via da F1 se spettacolo batte sport' : AMSTERDAM - Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, conferma i target 2018: 9.000 vetture consegnate, ricavi netti superiori a 3,4 miliardi di euro, ebitda adjusted maggiore o uguale a 1,1...

Ferrari - via libera dei soci a bilancio e dividendo : Teleborsa, - Semaforo verde dai soci di Ferrari a tutte le proposte sottoposte all'Assemblea che si è tenuta oggi 13 aprile a Schiphol-Rijk, Olanda. Gli azionisti hanno approvato il bilancio 2017 che ...

Sergio Marchionne 'Ferrari via dalla Formula 1 se lo spettacolo batte lo sport' : "C'è chi vuole considerare la Formula 1 più uno spettacolo che uno sport. Se andiamo in questa direzione, noi usciamo". Lo ha ribadito, Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, rispondendo ad Amsterdam alla domanda di un azionista sulla possibilità che la ...

GP del Bahrain - la Ferrari di Vettel in testa dopo il via - Bottas scavalca Raikkonen : 6° giro - Lewis supera la sorprendente Toro Rosso-Honda di Gasly e si piazza in quarta posizione. 4° giro - Hamilton con le gome scaldate inizia a prendere il ritmo e fa un sorpasso da leggenda ...

Formula 1 Gp d'Australia 2018 - pronti via : Ferrari prima e terza : Sebastian Vettel ha vinto con la Ferrari il GP d'Australia, prima prova del mondiale di Formula 1 2018. In seconda posizione la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton; terzo l'altro Ferrarista, Kimi Raikkonen. Fuori dal podio la Red Bull di Daniel Ricciardo, che era riuscito a rimontare dall'ottava posizione. Delude invece il compagno ...

Via al mondiale di F1 2018. Super Hamilton conquista la pole in Australia - poi le Ferrari : Ci siamo, è iniziato il mondale di Formula 1 e in Australia si riparte con Hamilton davanti a tutti. Il campione del mondo della Mercedes conquista la sua settima pole position all'Albert Park Circuit di Melbourne, la numero 73 in carriera con un Super giro 1'21'164. Dietro al pilota inglese, con un distacco di 0'...

Formula 1 al via in Australia. Le Mercedes sottovalutano la Ferrari (e forse per una volta va bene così) : “Vedrai che questo è l’anno della Ferrari”. Lo si sente ripetere, con annesso colpetto di gomito e strizzata d’occhio, più o meno ogni marzo e ogni qualvolta la discussione scivoli sul tema motori. Succedeva già quando al volante della Rossa c’era Fernando Alonso e al timone Stefano Domenicali. Ricapita oggi, mentre ad Albert Park, Melbourne, Australia, la Formula 1 è pronta a ripartire. Nel frattempo sono arrivati Sebastian Vettel e Maurizio ...