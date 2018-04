Ferrari 488 Pista - Su strada in esclusiva con la nuova Rossa - VIDEO

quattroruote

(Di lunedì 16 aprile 2018) Ebbene sì, in superanteprima abbiamo già guidato la488. E, a dispetto del nome, lo abbiamo fatto sulle strade attorno a Maranello. Perché in quella denominazione,, bisogna leggere le origini di questauto, non il suo destino. Ha fatto tesoro dellesperienza nelle corse per rendere ancora più ampio il suo raggio dazione su. Senza fiato. 50 cavalli in più, 90 chili in meno e uninesauribile voglia di dimostrare tutto ciò di cui è capace. Con la 488, è inutile focalizzarsi sui singoli aspetti: ciò che conta, e che la rende indimenticabile, è il risultato complessivo, il bilanciamento tra istanze opposte. Un mix che lascia senza fiato.