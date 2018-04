Fendi celebra a Londra il lancio della Capsule Collection FF Reloaded

vanityfair

: RT @mffashion_com: Fendi celebra il lancio della sua nuova capsule collection FF! - #?? #fendi #ffreloaded #london - dicarlonaty : RT @mffashion_com: Fendi celebra il lancio della sua nuova capsule collection FF! - #?? #fendi #ffreloaded #london - mffashion_com : Fendi celebra il lancio della sua nuova capsule collection FF! - #?? #fendi #ffreloaded #london -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Con la primavera sono arrivati non solo tanti nuovi trend, ma anche alcune griffatissimeche non aspettano altro che essere svelate. Tra queste c’è FFdita il 13 aprile acon un evento esclusivo: FFExperience. Un party decisamente fuori dal comune, che si è svolto nello storico e misterioso tunnel dei graffiti del Lost Rivers, in Leake Street, nel cuorestreet art londinese. Per l’occasione, la location è stata allestita per raccontare la storia e l’evoluzione del logo del brand, disegnato da Karl Lagerfeld nel 1965, dal debutto sino ad oggi. LEGGI ANCHEIl glossariomoda: tutti i termini che (forse) ancora non conosci Gli ospiti sono stati accolti da una performance live di cinque artisti di strada, che hanno creato diversi graffiti ispirati agli iconici loghi. Unazione tra passato, presente e ...