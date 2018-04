Federica Carta | «Molto più di un film | sto realizzando i miei sogni e sto imparando tanto»

Federica Carta : «Vi conquisto con la sincerità» : A 19 anni, Federica Carta ha già un disco di platino all’attivo (Federica, uscito l’anno scorso), quasi 800mila fan su Instagram e piace a 165mila persone su Facebook. Eppure molti neppure sanno chi è. «Con tutti i cantanti che ci sono in Italia… », commenta lei con un sorriso. Sfoglia gallery Ha la forza della semplicità, questa ragazza spontanea dall’inconfondibile accento romano, che ...

Federica Carta presenta il suo nuovo disco 'Molto più di un film' : Sarà pubblicato il 13 aprile il nuovo album di Federica Carta, 'Molto più di un film'. Il disco è stato anticipato dai due singoli 'Molto più di un film', uscito lo scorso febbraio, e 'Sull'orlo di ...

Nuove date dell’instore tour di Federica Carta per Molto più di un film : tutti gli eventi firmacopie : L'instore tour di Federica Carta inizierà il prossimo 13 aprile dal negozio Discoteca Laziale di Roma. L'artista presenterà l'album Molto più di un film, il suo primo progetto discografico di inediti che segue la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi nell'edizione numero 16, in onda tra il 2016 e il 2017. Federica Carta ha raggiunto la fase serale del programma ma non ha trionfato nella sua categoria. A vincere il circuito ...

Quanta Vita Serve - Federica Carta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Federica Carta, Quanta Vita Serve: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Federica Carta è Quanta Vita Serve: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Dal 29 marzo è disponibile nei digital store la nuova canzone di Federica Carta che si intitola Quanta Vita Serve. Ad anticipare l’uscita dell’album […]

L’instore tour di Federica Carta per l’album Molto più di un film prima dei concerti a maggio : le date dei firmacopie : Annunciate le date dell'instore tour di Federica Carta per Molto più di un film, il nuovo album in uscita il 13 aprile per Universal Music Italia. Federica Carta debutta sul mercato discografico italiano con un nuovo album di inediti, dopo l'omonimo EP d'esordio a seguito di Amici di Maria De Filippi. Molto più di un film è il disco in uscita il 13 aprile, ed è stato anticipato nel corso delle ultime settimane da diversi singoli, dalla title ...

AMICI17/ Chi accede al serale 2018? Diretta pomeridiano : esame per Sephora - tornano Federica Carta e La Rua : Amici 17, verso il serale 2018 e Diretta pomeridiano 24 marzo: nuove sfide interne e nuove felpe verdi. Emma Muscat accede al serale e raggiunge Einar e Lauren?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 14:12:00 GMT)

Federica Carta & La Rua - Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore | Testo - Audio - MP3 : Canzone Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore, Federica Carta & La Rua: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore è Federica Carta & La Rua: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Si intitola Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore, il nuovo singolo di Federica Carta […]

Audio e testo di Sull’Orlo Di Una Crisi D’Amore - il nuovo singolo di Federica Carta con La Rua dopo il no a Sanremo : Si intitola Sull'Orlo Di Una Crisi D'Amore, il nuovo singolo di Federica Carta con La Rua: il brano anticipa il primo album di inediti della cantante di Amici 2017. Sull'Orlo Di Una Crisi D'Amore è il secondo singolo estratto da Federica Carta, in rotazione radiofonica da venerdì 23 marzo e disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming. Il brano è stato scritto da Dario Faini, Alessandro Raina e Daniele Incicco, e vede la ...

Federica Carta svela copertina e data di uscita del suo nuovo album : Reduce dal successo del duetto con Shade , Irraggiungibile , certificato doppio disco di platino, e in attesa che domani arrivi nelle radio, nei digital stores e nelle piattaforme streaming, il nuovo duetto in coppia con i La Rua , Sull'orlo di una crisi d'amore , FEDERICA CARTA ha annunciato ieri sulle sue pagine social la data di uscita del suo secondo album. La giovane ...

