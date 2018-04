Farmaci | nuova cura per più forme di tumore | promettenti i dati preliminari

Tumori : nuova combinazione di Farmaci - è italiano il primo studio al mondo : La Fondazione Nibit – Network italiano per la bioterapia dei Tumori presenterà il 16 aprile al congresso annuale dell’American Association for Cancer Research (Aacr) in programma a Chicago, i risultati preliminari dello studio Nibit-M4, pensato per valutare per la prima volta la combinazione di un farmaco epigenetico e di un farmaco immunoterapico nel trattamento del melanoma metastatico, completamente made in Italy e supportato in ...