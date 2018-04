Fares | Roger Ebert sbagliava | i videogiochi sono arte? Chi dice il contrario dice

eurogamer

(Di lunedì 16 aprile 2018) Josefè sicuramente al settimo cielo per gli ottimi risultati commerciali di A Way Out ma in questo caso non ci concentriamo specificamente sull'opera di Hazelight Studios ma su una questione che ha spesso sollevato parecchi dibattiti tra detrattori e sostenitori. Di cosa parliamo esattamente? Della concezione di videogioco come opera d'.In un'intervista concessa all'interno dell'ultima puntata di IGN Unfiltered, il director ha risposto a una domanda riguardante le dichiarazioni di, famoso critico cinematografico che aveva affermato che inon potranno mai essere considerati opere d'(all'argomento avevamo anche dedicato un articolo di approfondimento nel caso in cui vogliate saperne di più). Ecco la risposta di. "Mi ricordo che dissi a un giornalista cheera uno che sparava solo ca***te e di dirgli di andare a fa***lo. Al di là di ...