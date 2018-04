Facebook perde appello contro azienda italiana : ha copiato una app : La Corte d'appello civile di Milano ha confermato "integralmente" la condanna inflitta a Facebook per violazione del diritto d'autore e concorrenza sleale nei confronti di una società milanese, la ...

Nessuna fuga da Facebook ma il social perde miliardi : Nuovi regolamenti, possibili multe, cali pubblicitari, una futura versione a pagamento: dopo i recenti scandali, Facebook deve giocarsi bene le sue carte per riacquistare credibilità. Sia sul fronte ...

Facebook - altro tonfo in Borsa. Twitter perde il 12% : Il colosso di Zuckerberg lascia quasi il 5% e si trascina dietro gli altri titoli tech: è l'onda lunga del caso Cambridge Analytica

Cancellarsi Da Facebook Senza Perdere Foto - Chat E Conversazioni : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Prima però scarica sul tuo computer tutti i contenuti che hai caricato sul social network (Foto, video, commenti, Chat, Conversazioni, Messenger) Come scaricare un backup di Facebook Nuovo giorno, nuova guida dedicati ai lettori di YLU e appassionati di social network. Oggi in particolare andremo a […]

Facebook - Zuckerberg perde 9 miliardi in 48 ore - ma contiene i danni con la vendita di azioni : MILANO - Il crollo di Facebook a Wall Street, con il titolo che ha perso ieri il 6,8% a Wall Street e oggi cede oltre 6 punti insieme a Twitter, in calo di quasi dieci punti, per Mark Zuckerberg è ...

Scandalo Facebook affonda i social media : Twitter perde il 9 - 68% : Twitter affonda con Facebook in Borsa. I titoli della società che "cinguetta" arrivano a perdere il 9,68%. Lo Scandalo di Facebook, , con il tutolo di Zuckenberg che perde quasi il 5%, , con Cambridge ...

Facebook continua a perdere terreno. Zuckerberg convocato da Commissione UK : Teleborsa, - Non c'è pace per Facebook . Dopo il tonfo messo a segno ieri a Wall Street , -7% circa, , il titolo del più grande social network al mondo continua a trattare in territorio negativo, ...

Facebook - ZUCKERBERG PERDE 5 MILIARDI/ Cambridge Analytica - crollo in Borsa : caos Big Data e privacy : Cambridge Analytica e FACEBOOK: Alex Stamos, capo della sicurezza informatica, ha cambiato ruolo, ma avrebbe pure voluto dimettersi. E intanto ZUCKERBERG, assediato, continua a tacere.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 13:23:00 GMT)

Caso Cambridge Analytica - Facebook perde il 4% nel premercato : New York, 19 mar. , askanews, Scende del 4% il valore delle azioni di Facebook nel premercato al Nasdaq, dopo la notizia che una società che ha lavorato per la campagna elettorale di Donald Trump, ...

Maria Grazia Cucinotta perde la bussola (su Facebook) : Sul suo profilo Facebook Maria Grazia Cucinotta condivide frasi poetiche, immagini di apparizioni televisive e anche tanti ricordi. L’ultimo riguarda una vacanza: sullo sfondo mare, spiaggia, un porticciolo, accompagnata dalla frase «Ricordi di Taormina, la Sicilia nel cuore». Tutto bello e romantico, peccato però che il posto in cui ha scattato la foto non sia Taormina, ma Ischia. E così l’attrice è incappata di uno degli epic ...