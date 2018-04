Facebook è come casa tua? Il dibattito sulla privacy nella Silicon Valley

Come risolvere problemi di condivisione tra Instagram e Facebook (come collegare gli account) : Instagram, una delle altre app di Mark Zuckerberg, consente di condividere storie e post con il tuo account Facebook. Può accadere però che qualcosa vada storto e non riesci proprio ad effettuare la condivisione, com’è possibili risolvere questo problema? Come condividere le storie di Instagram su Facebook Innanzitutto vediamo Come fare perché le storie di Instagram vengano condivise in automatico anche su Facebook. Per fare questo occorre ...

Come riconoscere e segnalare un falso profilo Facebook in due minuti : Tra gli oltre due miliardi di persone che ogni mese utilizzano Facebook ce ne sono molte che purtroppo utilizzano il social network solo per tentare di frodare gli utenti per questo motivo è molto importante saper riconoscere un falso profilo e anche Come segnalarlo al social blu. Mark Zuckerberg è impegnato a risollevare le sorti della sua creatura dopo lo scandalo Cambridge Analytica che ha finalmente dato al mondo un’idea più chiara di ...

Come riconoscere un profilo Facebook falso in due minuti : Tra gli oltre due miliardi di persone che ogni mese utilizzano Facebook ce ne sono molte che purtroppo utilizzano il social network solo per tentare di frodare gli utenti per questo motivo è molto importante saper riconoscere un falso profilo e anche Come segnalarlo al social blu. Mark Zuckerberg è impegnato a risollevare le sorti della sua creatura dopo lo scandalo Cambridge Analytica che ha finalmente dato al mondo un’idea più chiara di ...

Facebook : come sapere se Cambridge Analytica ha rubato i tuoi dati Video : Lo scandalo di Facebook [Video] sui dati rubati agli utenti sulla piattaforma social, che ha coinvolto milioni di persone in tutto il mondo, ha preoccupato, non poco, tutti i profili personali potenzialmente coinvolti. Intanto Zuckerberg, fondatore e attuale presidente e amministratore delegato di #Facebook, insieme al suo team di tecnici e informatici, starebbe studiando strategie per correre al più presto ai ripari. Facebook: il messaggio che ...

Giada - studentessa suicida : 'Io e te come due sorelle' - l'addio della cugina su Facebook : La cugina di Giada De Filippo , la studentessa molisana che qualche giorno fa si è tolta la vita all'università di Napoli , ha dedicato un lungo post su Facebook alla ragazza. La 25enne, martedì, si è ...

Come si sono comportati i giornali italiani su Facebook durante le elezioni? Un'analisi : L'informazione italiana sui social media durante la campagna elettorale è stata sostanzialmente equilibrata. E' il risultato di uno studio condotto da ricercatori del Dipartimento di Scienze della ...

Come si sono comportati i giornali italiani su Facebook durante le elezioni? Un'analisi : L’informazione italiana sui social media durante la campagna elettorale è stata sostanzialmente equilibrata. E’ il risultato di uno studio condotto da ricercatori del Dipartimento di Scienze della comunicazione dell’Università di Urbino sui dati estratti dall’algoritmo Bias Tracker, creato per individuare pregiudizi e analizzare il ‘sentiment’ nelle pagine web. Negli ultimi mesi tutti hanno ...

Facebook - ecco come sapere se il tuo account è stato usato da Cambridge Analytica : Zuckerberg ha dovuto ammettere che giunti al momento attuale 'è inevitabile dare delle regole' all'economia di Internet, e all'uso dei dati personali, apprezzando apertamente il Gdpr dell'Ue e ...

Come scoprire se Cambridge Analytica ha avuto accesso ai vostri dati Facebook : Tool di Facebook per scoprire se i vostri dati sono finiti in mano a Cambridge Analytica. Ecco Come scoprirlo in un click dal sito ufficiale di Facebook Caso Cambridge Analytica: I tuoi dati sono stati rubati? Ecco Come scoprirlo Ben 87 milioni di account Facebook sono stati usati per sottrarre dati dalla società Cambridge Analytica tra […]

Facebook - come controllare se i propri dati sono stati 'rubati' : Lo scandalo Cambridge Analytica sui dati 'rubati' a Facebook e utilizzati per influenzare alcuni eventi politici ha fatto il giro del mondo. sono

Come accedere a Facebook da visitatore senza registrarsi : Vorresti iscriverti a Facebook ma vuoi prima vedere quali tuoi amici sono presenti sul social network? Vuoi ottenere maggiori informazioni sul profilo di una persona senza doverla aggiungere alla tua lista di amici? Qualsiasi siano le tue motivazioni, sei capitato nella guida giusta: qui ti mostrerò Come accedere a Facebook Come visitatore utilizzando dei metodi […] Come accedere a Facebook da visitatore senza registrarsi

Come sapere se i dati Facebook sono stati rubati? Strumento ufficiale per la verifica : Come sapere se i dati Facebook sono stati rubati perché utilizzati tramite Cambridge Analytica per scopi non proprio edificanti? Lo scandalo Facebook continua a far parlare di se, anche dopo la deposizione di Mark Zuckerberg presso il Senato degli stati Uniti, dove il giovanissimo CEO ha fatto mea culpa del mancato controllo delle informazioni di ben 87 milioni di profili in tutto il mondo. Dall'audizione pubblica è stato confermato anche che ...

Facebook - Zuckerberg parla al Senato Usa : «Gravi errori - diventeremo come poliziotti» L’intervento in diretta video : Il numero uno di Facebook risponde alle domande delle commissioni commercio e giustizia. E le azioni del social media chiudono in forte rialzo a Wall Street

Come cancellarsi (per sempre) da Facebook : Volete cancellarvi da Facebook per sempre? I motivi potrebbero essere i più disparati e personali. Come fare? Potreste trovare infatti alcune difficoltà. Infatti il popolare social network invita gli utenti...