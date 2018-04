FACEBOOK Così la privacy tiene in pugno Zuckerberg e i politici

'FACEBOOK a pagamento'. Così Zuckerberg apre la porta a utenti di serie A e serie B : Non proprio il biglietto da visita migliore per continuare a inseguire la missione tanta cara al fondatore di 'connettere tutto il mondo'.

“FACEBOOK a pagamento”. Calmi : non tutto così. Altra polemica per il social. Gli utenti già sbuffano - ma ecco di cosa si parla : La possibilità esiste. Facebook potrebbe sviluppare in futuro una versione pagamento. Finanziandosi con la pubblicità mirata, il popolarissimo social network è sempre stato gratuito. Ora però, dopo lo scandalo Cambridge Analytica sui profili ‘bucati’, qualcosa potrebbe cambiare. E’ stato lo stesso fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, come si legge sul sito d’informazione tecnologica americano ‘The ...

Così - in un secondo - FACEBOOK regalava i tuoi dati e quelli di tutti i tuoi amici : Facebook sta via via contattando gli 87milioni di utenti coinvolti nello scandalo Cambridge Analytica. È un primo passo importante, che fa il paio con i nuovi strumenti per la privacy messi a disposizione di tutti gli utenti. Strumenti che renderanno il trattamento dei dati personali da parte di Facebook molto più esplicito ed esaustivo...

Cambridge Analytica - così è partito il 'contagio' dei profili FACEBOOK in Italia : Si allarga l'affaire Facebook-Cambridge Analytica : il social network ha annunciato che in totale gli utenti coinvolti sono stati 87 milioni, non 50 come si era detto in un primo momento , di cui ...

Cambridge Analytica - così è partito il 'contagio' dei profili FACEBOOK in Italia : Si allarga l'affaire Facebook-Cambridge Analytica: il social network ha annunciato che in totale gli utenti coinvolti sono stati 87 milioni, non 50 come si era detto in un primo momento, di cui oltre 214.000 in Italia. E il ceo di Facebook è tornato a chiedere scusa: "Ho chiaramente commesso un errore, avremmo dovuto fare di più", ha detto, aggiungendo di essere la persona giusta a guidare il gigante del web ...

Un post su FACEBOOK dal Paradiso : Fernando saluta così gli amici dopo la sua morte : ... ex militare di carriera in carriera e direttore delle cucine dell'istituto Salvi di Vicenza, cordiale e impegnato fino all'ultimo nel sociale aveva estrema confidenza nel mondo dei social, con un ...

Numeri visibili a tutti - così FACEBOOK è l'elenco telefonico più grande al mondo : Lo scandalo Cambridge Analytica ha acceso i riflettori su Facebook, mettendo a nudo quello che succede dietro le quinte del social network di Mark Zuckerberg. Un momento che, probabilmente, prima o ...

Così si vendono documenti falsi su FACEBOOK : “Usavano il finto profilo di una ragazzina” : Quattro dei presunti terroristi islamici arrestati su ordine della Procura di Roma, accusati di avere contatti con l'attentatore di Berlino, gestivano una centrale di produzione di documenti falsi tramite Facebook. La centrale aveva base a Napoli e vendeva documenti italiani e francesi ai migranti usando il profilo falso di una minorenne.Continua a leggere

Così FACEBOOK traccia le nostre chiamate e i nostri Sms (ed ecco come impedirlo) : Lo scandalo Cambridge Analytica ha acceso in modo impietoso i riflettori su Facebook. E per il social network, che in borsa continua a far registrare tonfi importanti, è arrivato il...

Il mondo perfetto di Zucktown - così FACEBOOK disegna la città ideale : Duecentoquarantamila metri quadrati di edilizia ecosostenibile, a misura d’uomo e con un elevato quoziente tecnologico, incastonata nel cuore “popolare” della Silicon Valley: nome in codice Zucktown. Travolta dalla tempesta del Datagate, Facebook tenta il recupero di popolarità rilanciando il progetto meno cyber che la sua storia annoveri. Ovvero l...

Eliminazione totale o disattivazione? Ecco come si fa a cancellarsi da FACEBOOK «Cosi prendiamo i dati dagli utenti FB» : Dopo lo scandalo sull'utilizzo dei dati da parte di Cambridge Analytica molti utenti vogliono abbandonare il social. Lo si può fare in maniera definitiva oppure sospendendosi per un periodo e riattivando l'account in un secondo momento

“Ci spiano così”. La verità su FACEBOOK. Il social è nella bufera : Una notizia che non piacerà ai quasi due miliardi di utenti Facebook e che ha buttato il social nella bufera compreso il suo fondatore Mark Zuckerberg convocato dalla commissione Cultura della Camera dei Comuni – la camera bassa del Parlamento del Regno Unito – per riferire sulla vicenda delle decine di profili utilizzati dalla società di consulenza Cambridge Analytica a scopi elettorali. Facebook ci “spia” ed è ...

“Ci spiano così”. FACEBOOK nella bufera : E’ bastata un’app per consentire a Cambridge Analytica, la società di big data impiegata per la campagna di Donald Trump e per la vittoria della Brexit, di raccogliere le informazioni personali di 50 milioni di utenti a loro insaputa. L’app utilizzata, rinominata “thisisyourdigitallife” è solo una delle tante che ruotano nell’orbita di Facebook, dove migliaia di utenti, accedendo a test, giochi e quiz ...

Scandalo Cambridge Analytica. Così i nostri dati su FACEBOOK finiscono nel mercato delle app : Alla base di questa storia che coinvolge il referendum pro-Brexit e la vittoriosa campagna elettorale di Donald Trump, c'è un denominatore comune: un'applicazione – chiamata “thisisyourdigitallife” - che ha consentito alla società londinese di acquisire i dati di circa 50 milioni di persone...