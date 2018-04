F1 | Vettel primo in classifica | ma Hamilton rimane il favorito

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere 3. Kimi Raikkonen ancora primo! Dietro le due Red Bull - Sebastian Vettel quinto : È un Kimi Raikkonen davvero in forma quello che ha cominciato questa stagione. Nelle prove libere 3 del GP del Bahrein, il finlandese si è confermato il più veloce in pista, piazzandosi davanti a tutti con il tempo di 1’29″868. Il pilota della Ferrari è stato l’unico ad avvicinare il miglior tempo di ieri (1’29″817), fatto segnare da lui stesso nelle FP2, proponendosi per il ruolo di protagonista assoluto in vista ...