F1 | Mondiale 2018 | la Ferrari archivia Shanghai pensando già a Baku | con una rivale in più

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Aragon. Terzo Marco Melandri : Jonathan Rea ha mantenuto la vetta della Classifica del Mondiale Superbike 2018 dopo il Round di Aragon, terza prova della stagione. Il pilota della Kawasaki ha trionfato in gara-1, mentre nella seconda manche si è arreso ad un super Chaz Davies, che ieri aveva invece chiuso al secondo posto. Marco Melandri, invece, ha portato a casa un quarto ed un Terzo posto, vedendo pertanto allontanarsi la vetta della Classifica, ora a -18. La Classifica ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : Mercedes in testa - +1 su Ferrari dopo il GP di Cina : La Mercedes si è portata in testa alla Classifica del Mondiale costruttori 2018 di Formula Uno. Le Frecce d’Argento, grazie al secondo posto di Valtteri Bottas e alla quarta piazza di Lewis Hamilton ottenute nel GP di Cina, hanno operato il sorpasso sulla Ferrari che paga a caro prezzo l’ottavo posto di Sebastian Vettel: la scuderia tedesca ora ha un punto di vantaggio sul team di Maranello dopo tre prove di ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel sempre sempre in vetta - Lewis Hamilton si avvicina : L’ottavo posto del GP della Cina costa punti importanti a Sebastian Vettel (Ferrari). Il teutonico della Ferrari, speronato da Max Verstappen (Red Bull), è marcato stretto da Lewis Hamilton e la lotta per l’iride si fa sempre più incerta. Classifica Mondiale piloti 2018 DOPO IL GP DELLA CINA 2018 1.Sebastian Vettel (Ferrari) 54 punti 2.Lewis Hamilton (Mercedes) 45 punti 3.Valtteri Bottas (Mercedes) 37 ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Cina 2018 (Shanghai) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Cina 2018 a Shanghai: Vettel e la Ferrari al comando, ma attenti a Hamilton e alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Blandamura-Murata - Mondiale WBA 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv : Il grande giorno è arrivato. Oggi domenica 15 aprile Emanuele Blandamura e Ryota Murata saliranno sul ring della Yokohama Arena per il Mondiale WBA dei pesi mesi. Il pugile italiano affronterà il nipponico nel match atteso per tutta la vita e ha l’occasione per conquistare la cintura iridata: dovrà compiere una vera e propria impresa contro il Campione del Mondo in carica che partirà con tutti i favori del pronostico. l 38enne italiano, ...

Speleo 2018 : Martimucci - Ssi - - Fvg patria della speleologia Mondiale - Udine 20 : ... la Speleologia come esempio di 'citizen science' , complesso di attività collegate ad una ricerca scientifica a cui partecipano semplici cittadini, e quindi di 'scienza dal basso'. Scottante il tema ...

Blandamura vs Murata - Mondiale WBA 2018 : su che canale vederlo in tv? L’orario e il programma del match : Domenica 15 aprile si disputerà il Mondiale WBA dei pesi medi, Emanuele Blandamura e Ryota Murata si sfideranno a Yokohama (Giappone) per l’ambita cintura iridata di una delle quattro sigle di riferimento nel circuito internazionale della boxe. Il 38enne friulano ha l’opportunità della vita, l’occasione attesa per tutta la carriera: salire sul ring per sfidare il Campione del Mondo in carica con la possibilità di sfilargli la ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : il sabato del Mondiale in Italia - stelle planetarie e show garantito. Le azzurre sfidano le big : Il PalaArrex è pronto per riaprire le sue porte, la laguna riabbraccia le sue beniamine, la Polvere di Magnesio sta per disperdersi nell’aere e il Trofeo di Jesolo regalerà grande spettacolo, non mancheranno le emozioni in un weekend davvero emozionante e imperdibile per tutti gli appassionanti della Ginnastica artistica. Sarà un fine settimana magico che ci offrirà il meglio del grande circuito Mondiale all’interno di uno degli ...

Lewis Hamilton - GP Cina 2018 : “La Ferrari sarà difficile da battere - ma il Mondiale è lungo” : 17 punti da recuperare a Sebastian Vettel dopo appena due gare. Non è stato di certo l’inizio di Mondiale di F1 che Lewis Hamilton si sarebbe aspettato. Nonostante per larghi tratti la Mercedes abbia dimostrato di essere più veloce rispetto alla Ferrari, ha dovuto soccombere sia in Australia sia in Bahrein. A questo punto il GP di Cina assume un’importanza davvero rilevante. Quella di Shanghai è una pista tradizionalmente molto ...

Belen ‘Mondiale’ - la showgirl argentina pronta per Russia 2018 : Belen Rodriguez scatenate sui social e sempre più seguita dal pubblico. La showgir torna sul piccolo schermo alla conduzione di un programma sportivo? Ciò è quanto sostenuto dalla rivista di gossip ‘Chi‘ che parla dell’argentina al fianco di Nicola Savino nella trasmissione Mediaset dedicata ai Mondiali di Russia 2018. Dopo essere stata candidata alla conduzione del Grande Fratello, questa volta sarà davvero l’argentina a presiedere al programma ...

Motocross - Mondiale 2018 : il duello tra Jeffrey Herlings e Tony Cairoli si trasferisce in Portogallo : Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale MXGP 2018. Dopo i primi quattro appuntamenti stagionali disputati tutti d’un fiato, i piloti saranno impegnati ad Agueda, per il Gran Premio del Portogallo. Nella classe regina, ovviamente, tutte le attenzioni saranno calamitate dall’avvincente sfida tra il leader della classifica generale, l’olandese Jeffrey Herlings, e il nostro Tony Cairoli, distante 10 punti. I due ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : che show in laguna. Gli USA di Smith - la Russia di Melnikova - Cina e tutte le big : un Mondiale in casa - l’Italia per la sfida : Un piccolo Mondiale in casa, il meglio della Ginnastica artistica internazionale che si dà appuntamento come da tradizione in laguna: questo sarà il Trofeo di Jesolo 2018, la grande Classica della Polvere di Magnesio giunta all’undicesima edizione, si preannuncia più spettacolare che mai. Le Nazioni di riferimento del circuito si daranno battaglia al PalaArrex in un weekend di fuoco che regalerà grandi emozioni: l’evento conferma il ...

Mondiale F1 2018 - F1 Review : 25 anni fa a Donington il capolavoro di Ayrton Senna : E' entrato nella storia, il GP corso sul tracciato inglese di Donington l' 11 aprile 1993 : protagonista al volante della McLaren MP4/8 Ayrton Senna , ricordato con un video postato sui social dal ...