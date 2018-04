F1 | Mondiale 2018 | il GP di Cina ha confermato la forza della Ferrari Lo sviluppo potrà

MotoMondiale 2018 - GP Americhe 2018 : programma - orari e tv delle tre classi ad Austin : Tutto il fine settimana sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su Sky Go . Il palinsesto di TV8 è invece ancora da definire. programma GP Americhe 2018 ...

Oggi è la Giornata Mondiale dell’Emofilia 2018 : Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Emofilia 2018. È una malattia genetica dovuta a un difetto della coagulazione del sangue. Le persone malate hanno una carenza delle proteine il fattore VIII ed il fattore IX, prodotte dal fegato, che produce deficit e favorisce emorragie esterne ed interne, più o meno gravi. Emofilia, come si trasmette e le cause L'emofilia è una malattia genetica ...

MotoMondiale 2018 - GP Americhe 2018 : programma - orari e tv delle tre classi ad Austin : Dopo le incredibili emozioni del Gran Premio di Argentina il Motomondiale è pronto a fare tappa ancora una volta nel continente americano, questa volta in Texas, più precisamente ad Austin, sul COTA – Circuito delle Americhe. Una pista di nuova generazione davvero splendida che unisce tutto quello che si chiede ad un tracciato, ovvero tratti veloci, curve mozzafiato, e segmenti guidati nei quali si possono tentare sorpassi da più parti. In ...

Motocross - Mondiale 2018 : Jeffrey Herlings continua a vincere - Tony Cairoli ha di fronte un rivale davvero eccezionale : Sette vittorie e tre secondi posti nei primi cinque round del Mondiale MXGP 2018. Come si può definire il ruolino di marcia di Jeffrey Herlings? Probabilmente il termine più giusto sarebbe “impressionante”, perchè non scendere mai sotto la piazza d’onore in un campionato così imprevedibile ed insidioso significa che si sta facendo qualcosa di eccezionale. L’olandese della KTM, senza dubbio, sta dimostrando di vivere un ...

F1 - Mondiale 2018 : la Ferrari archivia Shanghai pensando già a Baku - con una rivale in più : Dopo la doppietta Bahrein-Cina il circus della Formula Uno si prende una meritata settimana di pausa in vista della trasferta di Baku per il Gran Premio dell’Azerbaijan. A Shanghai sono successe tante cose, quasi tutte importanti, che hanno rimescolato, e non poco, la situazione sia in classifica, che in generale. Dopo tre gare abbiamo Sebastian Vettel che comanda ancora la graduatoria con 54 punti, ma Lewis Hamilton si è portato a 45 con ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Aragon. Terzo Marco Melandri : Jonathan Rea ha mantenuto la vetta della Classifica del Mondiale Superbike 2018 dopo il Round di Aragon, terza prova della stagione. Il pilota della Kawasaki ha trionfato in gara-1, mentre nella seconda manche si è arreso ad un super Chaz Davies, che ieri aveva invece chiuso al secondo posto. Marco Melandri, invece, ha portato a casa un quarto ed un Terzo posto, vedendo pertanto allontanarsi la vetta della Classifica, ora a -18. La Classifica ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : Mercedes in testa - +1 su Ferrari dopo il GP di Cina : La Mercedes si è portata in testa alla Classifica del Mondiale costruttori 2018 di Formula Uno. Le Frecce d’Argento, grazie al secondo posto di Valtteri Bottas e alla quarta piazza di Lewis Hamilton ottenute nel GP di Cina, hanno operato il sorpasso sulla Ferrari che paga a caro prezzo l’ottavo posto di Sebastian Vettel: la scuderia tedesca ora ha un punto di vantaggio sul team di Maranello dopo tre prove di ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel sempre sempre in vetta - Lewis Hamilton si avvicina : L’ottavo posto del GP della Cina costa punti importanti a Sebastian Vettel (Ferrari). Il teutonico della Ferrari, speronato da Max Verstappen (Red Bull), è marcato stretto da Lewis Hamilton e la lotta per l’iride si fa sempre più incerta. Classifica Mondiale piloti 2018 DOPO IL GP DELLA CINA 2018 1.Sebastian Vettel (Ferrari) 54 punti 2.Lewis Hamilton (Mercedes) 45 punti 3.Valtteri Bottas (Mercedes) 37 ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Cina 2018 (Shanghai) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Cina 2018 a Shanghai: Vettel e la Ferrari al comando, ma attenti a Hamilton e alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Blandamura-Murata - Mondiale WBA 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv : Il grande giorno è arrivato. Oggi domenica 15 aprile Emanuele Blandamura e Ryota Murata saliranno sul ring della Yokohama Arena per il Mondiale WBA dei pesi mesi. Il pugile italiano affronterà il nipponico nel match atteso per tutta la vita e ha l’occasione per conquistare la cintura iridata: dovrà compiere una vera e propria impresa contro il Campione del Mondo in carica che partirà con tutti i favori del pronostico. l 38enne italiano, ...

Speleo 2018 : Martimucci - Ssi - - Fvg patria della speleologia Mondiale - Udine 20 : ... la Speleologia come esempio di 'citizen science' , complesso di attività collegate ad una ricerca scientifica a cui partecipano semplici cittadini, e quindi di 'scienza dal basso'. Scottante il tema ...

Blandamura vs Murata - Mondiale WBA 2018 : su che canale vederlo in tv? L’orario e il programma del match : Domenica 15 aprile si disputerà il Mondiale WBA dei pesi medi, Emanuele Blandamura e Ryota Murata si sfideranno a Yokohama (Giappone) per l’ambita cintura iridata di una delle quattro sigle di riferimento nel circuito internazionale della boxe. Il 38enne friulano ha l’opportunità della vita, l’occasione attesa per tutta la carriera: salire sul ring per sfidare il Campione del Mondo in carica con la possibilità di sfilargli la ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : il sabato del Mondiale in Italia - stelle planetarie e show garantito. Le azzurre sfidano le big : Il PalaArrex è pronto per riaprire le sue porte, la laguna riabbraccia le sue beniamine, la Polvere di Magnesio sta per disperdersi nell’aere e il Trofeo di Jesolo regalerà grande spettacolo, non mancheranno le emozioni in un weekend davvero emozionante e imperdibile per tutti gli appassionanti della Ginnastica artistica. Sarà un fine settimana magico che ci offrirà il meglio del grande circuito Mondiale all’interno di uno degli ...

Blandamura vs Murata - Mondiale WBA 2018 : su che canale vederlo in tv? L’orario e il programma del match : Domenica 15 aprile si disputerà il Mondiale WBA dei pesi medi, Emanuele Blandamura e Ryota Murata si sfideranno a Yokohama (Giappone) per l’ambita cintura iridata di una delle quattro sigle di riferimento nel circuito internazionale della boxe. Il 38enne friulano ha l’opportunità della vita, l’occasione attesa per tutta la carriera: salire sul ring per sfidare il Campione del Mondo in carica con la possibilità di sfilargli la ...