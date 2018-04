Ex capo Fbi Comey | ' Trump bugiardo seriale ricattabile da Mosca'

Perché Trump teme più le memorie dell'ex capo dell'Fbi che Fire and Fury : New York - È il duello dei libri: per un Presidente avverso alla parola scritta - preferisce la tv, anzi una tv, Fox - Donald Trump ha generato un raro fenomeno editoriale: due best seller in rapida ...

L'ex capo dell'Fbi contro Trump : 'Sembra un boss mafioso' : Dopo i retroscena, i segreti e le confidenze svelate in "Fuoco e furia" di Michael Wolff, arriva un nuovo libro sul presidente degli Stati Uniti. Un'opera in cui Trump viene definito come un individuo immorale, prepotente e non legato in alcun modo alla verità. Il lavoro in questione di chiama "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" ed è opera di James Comey, ex capo dell'Fbi (cacciato da Trump nel 2017) per non aver accettato di piegarsi ...

L’ex capo dell’Fbi a contro Trump : “Immorale come un boss della mafia” : «Immorale, prepotente, e non legato in alcun modo alla verità»: così James comey, descrive Donald Trump nel suo libro che uscirà la prossima settimana e di cui i media americani danno ampie anticipazioni. Oltre 300 pagine di memorie di memorie intitolate «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership» in cui L’ex numero uno dell’Fbi si toglie più di...

L’ex capo dell’Fbi James Comey contro Trump nel suo libro : “Come un boss della mafia” : L’ex capo dell’Fbi James Comey contro Trump nel suo libro: “Come un boss della mafia” James Comey, l’ex capo dell’Fbi cacciato da Trump nel maggio 2017, scrive del presidente nel suo libro di memorie: “Immorale, prepotente, e non legato in alcun modo alla verità”.Continua a leggere James Comey, l’ex capo dell’Fbi cacciato da Trump nel […]

