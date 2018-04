Evento speciale al cinema il 23 e 24 aprile per  Quando corre Nuvolari  di

Maria by Callas - l'Evento speciale al cinema dal 16 al 18 aprile : Un rebus difficilmente decifrabile. L'enigma della voce umana, esplorato, discusso, confrontato, resta, in parte, indenne dalle classificazioni e l'espressione vocale sfugge all'imbrigliamento di ...

Maria by Callas - l'Evento speciale al cinema dal 16 al 18 aprile : Un rebus difficilmente decifrabile. L'enigma della voce umana, esplorato, discusso, confrontato, resta, in parte, indenne dalle classificazioni e l'espressione vocale sfugge all'imbrigliamento di definizioni univoche. Soprattutto se la vocalità raggiunge le vette artistiche del bel canto e si unisce ad una personalità forte come quella di Maria Callas. In casi come questi cambia la "grammatica" e perfino cedimenti e oscillazioni vocali si ...

Pokémon GO annuncia l’Evento speciale della Giornata della Pulizia della Terra : Niantic annuncia un nuovo evento dedicato agli appassionati del popolare gioco Pokémon GO: si tratta della Giornata della Pulizia della Terra. Ecco i dettagli L'articolo Pokémon GO annuncia l’evento speciale della Giornata della Pulizia della Terra proviene da TuttoAndroid.

David di Donatello - Steven Spielberg e Diane Keaton all'Evento del cinema italiano : premio speciale per Stefania Sandrelli : Si accendono i riflettori sulla 62° edizione dei David di Donatello . Prima della serata di premiazione, i candidati ai David, come da tradizione, sono saliti al Quirinale per il consueto saluto del ...

BenEvento - maglia speciale in ricordo di Davide Astori : Il Benevento sarà la prossima avversaria della Fiorentina, una squadra straziata dalla morte del proprio capitano Davide Astori. Il club del presidente Vigorito ha voluto omaggiare il calciatore scomparso con una dedica speciale sulla maglia dei beneventani. Sulla manica della divisa con la quale la squadra sannita scenderà in campo comparirà infatti la scritta #ciaoDavide13. Un piccolo gesto per un uomo grande, lo ha definito così lo stesso ...

Silvia Toffanin : i prossimi ospiti di Verissimo e un Evento speciale : Verissimo: Silvia Toffanin annuncia un evento speciale Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin, è il programma più seguito del sabato pomeriggio. Nella stagione in corso sta registrando una media del 22% di share con oltre 3.000.000 di telespettatori. Merito di Silvia Toffanin e dei suoi autori che riescono, anno dopo anno, a intercettare i gusti del pubblico e a confezionare ogni settimana un programma ricco di ospiti che mostrano ...