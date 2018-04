Evento Netgear Nighthawk pro gaming | priorità ai gamer!

chimerarevo

(Di lunedì 16 aprile 2018) Si è svolto qualche giorno fa – 12 Aprile 2018, Milano – l’Pronato con lo scopo di presentare la prima nuovissima serie di prodottiprogettati appositamente per il. Protagonista assoluto dell’è stato ilProXR500 che abbiamo già avuto modo di testare e recensire per voi. Ma riassumiamo brevemente quello che è stato detto:L’si è svolto alla Video Games Party di Milano ed in una sala adibita all’abbiamo potuto testare con mano la linea di prodotti sul campo grazie a delle postazioni. C’erano esattamente cinque diverse postazioni: tre postazioni dadove era possibile testare sul campo le funzionalità del router XR500 su tre console diverse (PC, Xbox One e PS4), e altre due postazioni dedicate invece a mostrare le prestazioni e le funzionalità avanzate dei nuovi ...