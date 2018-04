Eurovision Song Contest 2018 | date semifinali e finale in tv e cantante Italia

Ermal Meta e Fabrizio Moro/ Pronti per l'Eurovision Song Contest 2018 : in Portogallo per la "cartolina" : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision Song Contest 2018: i due cantanti sono già stati in Portogallo per realizzare la cartolina di presentazione, girata tra Porto e Lisbona.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:58:00 GMT)

Ermal Meta e Fabrizio Moro - ecco la versione di 'Non mi avete fatto niente' che canteranno all'Eurovision Song Contest. E gli scommettitori ... : Più ottimista Betfair Sport, che la dà invece a 34. La Rai, nel frattempo, ha annunciato i nomi dei due conduttori che commenteranno la serata finale dell'Eurovision Song Contest 2018: si tratta di ...

Audio e testo di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro : la nuova versione per l’Eurovision Song Contest : Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro è la canzone che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2018 che si terrà a Lisbona. La coppia vincitrice del Festival di Sanremo si esibirà sul palco dell'Eurovision il prossimo 12 maggio, e canterà Non mi avete fatto niente, ma in una versione differente rispetto a quella che abbiamo sentito sul palco dell'Ariston a febbraio. La nuova versione di Non mi avete fatto ...

Rinviato lo showcase di Ermal Meta a Lugano per impegni a Eurovision Song Contest : Lo showcase di Ermal Meta a Lugano è stato spostato. Come annuncia l'artista, l'incontro per la televisione svizzera si terrà il 3 aprile in luogo del 4, diversamente da quanto annunciato in precedenza. L'artista ha dovuto anticipare per impegni con Eurovision Song Contest, al quale è pronto a partecipare in compagnia di Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, con la quale ha trionfato all'ultimo Festival di Sanremo. Il brano è già ...

Ermal Meta a Domenica In/ Dopo la vittoria a Sanremo con Moro aspettando l'Eurovision Song Contest 2018 : Ermal Meta, ospite a Domenica In, Dopo la vittoria a Sanremo con Fabrizio Moro in attesa di partecipare all'Eurovision Song Contest 2018. Quale sarà la sorpresa speciale di Cristina Parodi?(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 04:37:00 GMT)

Eurovision Song Contest 2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro : «Vi rappresenteremo con grande onore» : Ermal Meta e Fabrizio Moro Nemmeno il tempo di salutare il Festival di Sanremo 2018 e già si comincia a pensare all’Europa. I neo-vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno confermato di essere intenzionati a partecipare all’Eurovision Song Contest 2018, la cui finale si terrà a Lisbona, in Portogallo, il prossimo 12 maggio. Sarà poi la Rai ad ufficializzare la loro partecipazione. L’annuncio è arrivato durante la conferenza ...

Eurovision Song Contest 2018/ Video - Ermal Meta e Fabrizio Moro a Lisbona? Lo Stato Sociale : “Decide la Rai” : Eurovision Song Contest 2018: Video. Ermal Meta e Fabrizio Moro a Lisbona? Lo Stato Sociale: “Decide la Rai”. Le ultime notizie sulla competizione ispirata al Festival di Sanremo(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 01:35:00 GMT)