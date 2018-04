Escobar da Narcos a Loving Pablo | i film | le serie | i documentari

gqitalia

: Voi avete Narcos, Escobar ma noi abbiamo Rosy Abbate #Amici17 - ileoceavs : Voi avete Narcos, Escobar ma noi abbiamo Rosy Abbate #Amici17 - lildark27 : RT @opificioprugna: Si atteggiano a narcos, si tatuano “Pablo Escobar” poi fanno la colletta in dodici per un pacchetto di sigarette. ( #M… - Spacciaretweet : RT @opificioprugna: Si atteggiano a narcos, si tatuano “Pablo Escobar” poi fanno la colletta in dodici per un pacchetto di sigarette. ( #M… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) In questi giorni arriva nelle sale italiane– Il fascino del male (titolo originale) di Fernando León de Aranoa, già presentato con successo alla Mostra del Cinema di Venezia e al Toronto InternationalFestival. Ilè basato su, Hating, bestseller di Virginia Vallejo che fu per tanti anni amante di. Quella che viene raccontata è proprio la storia del celebre narcotrafficante, dall’ascesa criminale all’inizio degli anni’80 fino alla morte avvenuta nel 1993, durante un conflitto a fuoco con la polizia. A vestire i suoi panni è Javier Bardem, mentre quelli di Virginia Vallejo (ovvero colei che ad un certo punto decise di collaborare con la giustizia) Penelope Cruz. Il fatto che i due attori, nella vita, siano una coppia (sposata) ha decisamente contribuito a rendere la messa in scena molto veritiera e ...