Esclusiva CalcioWeb – Panchina Spal | la decisione per la prossima stagione

Esclusiva CalcioWeb – Torino-Milan - occasione per parlare di calciomercato : asse caldissimo : Si è conclusa da poco la giornata del campionato di Serie A ma si avvicina già il turno infrasettimanale con l’interessante match tra Torino e Milan. Può essere una giornata importante per parlare anche di mercato con l’asse che è già caldissimo. Il nome in cima alla lista è ovviamente quello del Gallo Belotti, dopo il corteggiamento nelle ultime finestre di mercato è pronto l’assalto, forse quello decisivo, la valutazione del ...

Esclusiva CalcioWeb – La squadra italiana su Bale è la Juventus e non l’Inter : Bale-Juventus, i bianconeri sul gallese. Nelle ultime ore sta circolando qualche notizia dall’Inghilterra che riguarda un possibile interessamento per la prossima stagione da parte dell’Inter nei confronti di Bale, in uscita dal Real Madrid. Non è così, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb la squadra italiana sul gallese è la Juventus. La gara di ieri contro il Real Madrid ha dato altre conferme, la Juventus deve giocare con ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Genoa - arrivano conferme : ecco il tecnico in pole per la prossima stagione : Panchina Genoa – Era il 21 Marzo e su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia dell’interesse del Genoa per il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi, nelle ultime ore da più parti sono arrivate conferme. Il Genoa ha disputato una stagione altalenante, la salvezza sembra essere al sicuro dopo il pareggio nel derby contro la Sampdoria ma la dirigenza rossoblu non è pienamente soddisfatta. Per questo motivo potrebbe esserci il divorzio con ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - rivoluzione totale : in 9 pronti a salutare - tutti i nomi : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro il Real Madrid, la squadra di Allegri chiamata all’impresa per riuscire a superare il turno. Ma nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, in particolar modo prevista una vera e propria rivoluzione con tanti calciatori con la valigia in mano. Ultime partite in bianconero per Buffon, deciso infatti il ritiro, in difesa pronti a ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - affari Juventus-Roma : in due possono cambiare maglia : Calciomercato, affari JUVENTUS ROMA – La Juventus è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la Roma dalla brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Entrambe adesso si preparano per la partita di ritorno dei quarti di Champions League, di fronte Real Madrid e Barcellona, imprese disperate dopo il risultato dell’andata. Nel frattempo le due dirigenze pensano ad affari in vista della prossima stagione, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - occhi su Vicari : la contropartita alla Spal : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente entusiasmante, tra campionato ed Europa League l’obiettivo è raggiungere il massimo obiettivo. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato della prossima stagione, si cercano difensori dopo i tanti addii previsti a giugno, nel mirino è finito Francesco Vicari, lo stesso calciatore ha confermato il sogno di voler indossare la maglia biancoceleste. La Lazio è pronta a ...

Esclusiva CalcioWeb – Ventura in pole per la panchina dell’Atalanta : Dopo la fallimentare esperienza sulla panchina della Nazionale, Gian Piero Ventura ha intenzione di tornare subito protagonista, l’obiettivo è quello di iniziare un nuovo progetto con una squadra di Serie A. La soluzione più interessante porta all’Atalanta, Gasperini potrebbe infatti salutare al termine della stagione per legarsi alla Lazio, Simone Inzaghi infatti sembra in pole per sostituire Massimiliano Allegri alla Juventus. ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - definito il secondo arrivo per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla debacle in Champions League contro il Real Madrid, qualificazione compromessa ed adesso l’obiettivo è quello di vincere scudetto e Coppa Italia. Ma si pensa anche alla prossima stagione, i bianconeri hanno praticamente definito nelle ultime ore due operazioni. Non solo Emre Can, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb è fatta anche per Matteo Darmian, terzino dello United ma ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Spal - per la prossima stagione occhi su Petagna : Calciomercato Spal – La Spal sta disputando una stagione positiva ed è in piena lotta per la salvezza, pareggio sul campo del Genoa, la squadra di Semplici si prepara per la gara fondamentale contro l’Atalanta. La dirigenza nel frattempo pensa alla prossima stagione ed anche al mercato, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb una soluzione importante per la prossima stagione porta ad Andrea Petagna che potrebbe lasciare ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino : non arriva Glik - ecco il difensore vicino ai granata : Calciomercato Torino – Il Torino sta attraversando un buon momento in campionato, due vittorie consecutive per la squadra di Mazzarri, bene 8 gol fatto ed uno subito nei match contro Cagliari e Crotone, adesso partita contro l’Inter. Nel frattempo si pensa al mercato ed alla prossima stagione, diminuiscono sempre di più le chance di un ritorno di Glik, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb è un altro il difensore vicino ai ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - idea Callejon per l’attacco : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal pareggio nel derby contro il Milan, recriminazioni per la squadra di Luciano Spalletti, due errori incredibili da parte dell’attaccante Icardi ma alla fine è un risultato positivo, i punti di distacco dai rossoneri non sono cambiati. In casa nerazzurra si pensa alla prossima stagione, un reparto che dovrebbe subire cambiamenti è l’attacco, confermatissimo Perisic sull’out ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - come cambia il centrocampo : i nomi in entrata ed uscita : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dalla sconfitta sul campo del Barcellona, qualificazione già compromessa ed unico obiettivo in campionato, quello di conquistare la qualificazione in Champions League. Si pensa anche al futuro ed alla prossima stagione, in arrivo una rivoluzione soprattutto a centrocampo. In uscita Nainggolan, incerto anche il futuro di Strootman mentre non mancano le offerte per Pellegrini. Ed in entrata? Secondo ...