Esce di casa e non torna | 14enne stuprata e uccisa nel parco | 16enne in carcere

Piacenza - Esce per fare l’esame della patente e non torna più a casa : si cerca una 18enne : Sabrina Ye, giovane piacentina di diciotto anni, non è tornata a casa lunedì pomeriggio. La famiglia ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. In corso le ricerche.Continua a leggere

Esce per dare l'esame della patente e non fa più rientro a casa : 18enne scomparsa : Capriolo ferito e impaurito salvato dalla polizia 3 Esce per dare l'esame della patente e non fa più rientro a casa: 18enne scomparsa 4 Cane vaga in strada a Borghetto, salvato da una guardia giurata ...

CrEsce tra Milano e la sua cintura la rete per la casa : Apertura di Sportelli per i cittadini, erogazione dei fondi regionali e comunali di sostegno all’affitto, incentivi e politiche che promuovano

Esce di casa e scompare nel nulla - sono ore di angoscia per Svetlana Mihajlova : sono ore di angoscia. Un donna 51enne di origini macedoni è scomparsa venerdì scorso a Piacenza: si chiama Svetlana Mihajlova e di lei si sono perse le tracce ormai da giorni. E’ uscita di casa e non ha fatto...

Casaleggio : "Partiti moribondi - il M5S continuerà a crEscere" - : Il presidente della piattaforma Rousseau ha scritto un intervento sul Washington Post, in cui definisce il Movimento "la prima grande compagine politica digitale al mondo"

Immobiliare crEsce a passo più lento. Tecnocasa analizza trend grandi città : Mercato Immobiliare ancora in ripresa, ma in rallentamento rispetto al 2016 . E' la fotografia scattada dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa , analizzando i dati sulle compravendite immobiliari ...

Esce per una passeggiata - non torna più a casa : dov'è Carmela? : Carmela De Rosa, 49enne di Giugliano (Napoli), è scomparsa da Sessa Aurunca (Caserta) lo scorso venerdì 9 marzo...

Esce per una passeggiata - non torna più a casa : scomparsa Carmela De Rosa : Carmela De Rosa, 49enne di Giugliano (Napoli), è scomparsa da Sessa Aurunca (Caserta) lo scorso venerdì 9 marzo. Del caso si sta occupando anche "Chi l'ha visto?"...

I debiti - la rabbia - l'idea del suicidio. Ma poi Esce di casa e spara e uccide un Senegalese : Roberto Pirrone è stato fermato dalla polizia. La rabbia della comunità senagalese, scesa in strada per protestare contro l'uccisione di Idy Diene, ambulante di 54 anni. "Non dite che è stato il gesto di un pazzo". Nel 2011 un altro cittadino Senegalese era stato ucciso da un neofascista, sempre a Firenze

Firenze - Esce di casa per suicidarsi ma spara a caso : ucciso un senegalese - scatta la protesta : Firenze, esce di casa per suicidarsi ma spara a caso: ucciso un senegalese, scatta la protesta La vittima si chiamava Idy Diene, aveva 54 anni. L’uomo era un immigrato regolare in Italia,con permesso di soggiorno rilasciato dalla questura diPisa. Continua a leggere L'articolo Firenze, esce di casa per suicidarsi ma spara a caso: ucciso un senegalese, scatta la protesta è su NewsGo.

Esce di casa per suicidarsi - poi spara su un passante a caso : morto un ambulante senegalese : E' un immigrato extracomunitario, un ambulante senegalese di 54 anni, la vittima della sparatoria avvenuta sul ponte Vespucci. A sparare diversi colpi di arma da fuoco è stato Roberto Pirrone, un ...

Cecchi Gori Esce dal Gemelli e torna a casa con il figlio Mario e l'ex Rita Rusic : Vittorio Cecchi Gori è uscito ieri dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato dal 24 dicembre scorso, ed è tornato a casa. Accanto al produttore dimagrito e sorridente Rita Rusic, la storica ex ...

Esce per fare la spesa e i ladri 'visitano' la casa : vittima una 85enne : Spariti i soldi delle tasse, Procura della Corte dei Conti: anche in 6 Comuni Agrigentini 3 'Caccia' aperta alle auto senza revisione e assicurazione, arriva lo 'Street control' 4 'Volevano i soldi e ...

Vittorio Cecchi Gori Esce dall'ospedale sorridente e torna a casa con l'ex Rita Rusic : Vittorio Cecchi Gori esce dall'ospedale, dove era ricoverato dal 24 dicembre scorso, e torna a casa. Accanto al produttore dimagrito e sorridente Rita Rusic, la storica ex moglie, e il figlio, Mario. ...