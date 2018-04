Epidemia morbillo Casa delle Farfalle a Siracusa | bufala a rischio denuncia

Morbillo - l’Epidemia torna a far paura : più contagi tra gli adulti [VIDEO] : E’ nuovamente paura Morbillo, con oltre 400 contagi in due mesi, di cui la metà solo in Sicilia. Decine i casi medio-gravi, quattro i morti: dopo il rallentamento registrato negli ultimi mesi dello scorso anno l’epidemia torna a galoppare. E a fare la parte del leone, inaspettatamente, sono gli adulti e non i bambini, veri protagonisti della legge che reintroduce l’obbligo per dieci vaccinazioni e che ha fatto tornare le ...

Epidemia di morbillo : si apre il ‘caso Sicilia’ : Un numero altissimo di casi di morbillo registrati in Sicilia, in particolare a Catania, sta suscitando la preoccupazione degli addetti ai lavori. L’Istituto Superiore della Sanità, attraverso il presidente Walter Ricciardi, ha segnalato un preoccupante incremento di casi di contagio, alcuni sfociati in decessi, dall’inizio del 2018 ad oggi. L’ultimo, con drammatico epilogo, risale a venerdì scorso e si somma al totale di 410 casi su base ...

Allarme Morbillo - Epidemia in corso in Romania e Italia : un morto ogni 80 casi - troppi non vaccinati : Nel 2017 in Europa il Morbillo ha ucciso 30 persone e ne ha colpite 14.451, circa il 400% in più rispetto all’anno precedente, quando furono registrati 4.643 casi. I Paesi dove l’epidemia si è manifestata più violentemente sono stati Romania (5560) e Italia (5004). A sostegno dei dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sui crescenti casi di Morbillo in Italia, ecco la riflessione degli specialisti infettivologi ...