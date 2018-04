Epidemia di ulcera carnivora sta colpendo l' Australia | come si manifesta?

Blastingnews

: NEWS SCIENZE Ulcera “carnivora” del Buruli, cos'è?/ Australia, allarme epidemia: può portare a deformità e disabil… - meteosmaniotto : NEWS SCIENZE Ulcera “carnivora” del Buruli, cos'è?/ Australia, allarme epidemia: può portare a deformità e disabil… - meteosmaniotto : NEWS SCIENZE Ulcera “carnivora” del Buruli, cos'è?/ Australia, allarme epidemia: può portare a deformità e disabil… - Caffe_Graziella : RT @Alien1it: Il mistero dell’epidemia di ulcera carnivora in Australia. I medici: «Non sappiamo come si diffonde» -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Una pandemia di una malattia grave, l'del Buruli, si sta espandendo sempre di più insotto gli occhi di tantissimi medici che non riescono a capire la causa della diffusione. In effetti ini casi di malati didel Buruli si sono raddoppiati aumentando del 400% negli ultimi anni. L'dell'infezione L'del Buruli è una malattia della pelle diffusa soprattutto in Africa che se non curata può portare a seri problemi a tutto l'organismogravi disabilità e deformità. Insta diventando una vera e propriatanto che i medicini hanno lanciato un allarme. In, i casi di malati disi stanno raddoppiando velocemente, solo nel 2017 sono stati registrati 275 casi di infetti, cioè il doppio dei malati del 2016. Il medico Daniel O'Brien, specialista in malattie infettive, ha dichiarato ...