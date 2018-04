Ennio Doris | fondatore di Mediolanum | ' Vi spiego perché con le banche hanno sbagliato

Ennio Doris : "Se non c'è Governo cambia poco - mercati non crollano" : Se in Italia non si formasse un nuovo Governo nei prossimi mesi "cambierebbe poco". Lo assicura il presidente di Banca Mediolanum, Ennio Doris, a margine del Salone del Risparmio a Milano."Siamo in una situazione in cui gran parte della sovranità l'abbiamo persa - spiega - non è la Banca d'Italia che fa la politica monetaria, la fa la Bce in tutta Europa, così come le regole sui controlli. E' una cosa che va avanti al di ...