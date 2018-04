ENEA a RomeCup 2018 | la mostra della robotica nella Capitale

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) Dal 16 al 18 aprilepartecipa a, il multi evento dedicato allae alle scienzevita che dal 2007 diffonde l’innovazione e l’eccellenza nel nostro paese. Organizzata da Fondazione Mondo Digitale, la manifestazione conferma la formula di successo del multi evento: area convegnistica con conferenze, talk interattivi e di orientamento per le scuole e contest creativi universitari; area espositiva con prototipi realizzati da studenti, centri di ricerca, università, aziende e startup; laboratori e competizioni dicon selezione delle squadre italiane che parteciperanno ai mondiali diin Canada (Robocup Junior). In questa 12a edizioneha predisposto due diverse installazioni nel Campus Biomedico: una postazione con le presentazioni delle attivitàhall centrale e un percorso didattico, in una delle aule dell’università, dove i ...