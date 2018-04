meteoweb.eu

: Malattie rare: Giornata emofilia, a breve la carta dei diritti - angelnolimits : Malattie rare: Giornata emofilia, a breve la carta dei diritti - Sicinform : Emofilia, a breve la carta dei diritti - BinaryOptionEU : Emofilia, a breve la carta dei diritti -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Roma, 16 apr. (AdnKronos Salute) – Richiamare l’attenzione dei nuovi parlamentari e del futuro governo sull’accordo Stato-Regioni del 2013 sull’assistenza alle Malattie emorragiche congenite (Mec), in vista della presentazione della ‘deie dei doveri della persona con’, in programma alla Camera dei Deputati il prossimo 17 maggio, frutto di un lavoro di ascolto e discussione che ha coinvolto le associazioni e i clinici per oltre un anno. E’ l’obiettivo sostenuto da Shire, azienda biotech leader nelle malattie rare, che celebra come ogni anno la Giornata mondiale dell’(World Hemophilia Day) il cui tema a livello globale è ‘Condividere le conoscenze ci rende più forti’. Shire supporta anche l’evento FedEmo (Federazione delle Associazioni Emofilici Onlus) di oggi a Roma e quello della ...