Elon Musk tornerà a far produrre le Tesla agli uomini dopo il fallimento dei robot?

Chi è Maye Musk - la mamma di Elon - modella a 69 anni : Si chiama Passionflix, è una startup specializzata nello streaming di film romantici che lo scorso novembre ha raccolto quasi 5 milioni di dollari di investimenti.

SpaceX - Elon Musk vuole colonizzare Marte : ecco l’astronave che ci porterà sul Pianeta Rosso : l’astronave per Marte di SpaceX non resterà un prototipo ancora per molto. Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, ha postato una foto su Instagram del “corpo principale” dell’astronave BFR. La compagnia sta costruendo il veicolo per portare le persone su Marte e altre destinazioni del sistema solare. Questo veicolo in compositi di fibra di carbonio sarà molto grande: 48 metri di lunghezza per 9 di ampiezza. E questo vale solo per l’astronave, che ...

Intelligenza artificiale - Elon Musk : “Sarà un dittatore immortale e la più grande minaccia esistenziale dell’umanità” : Immaginate il leader mondiale che meno preferite e poi immaginate che non sia una persona, ma una rete di milioni di computer in tutto il mondo. Questo “dittatore digitale” ha accesso immediato a qualsiasi informazione registrata su ogni persona che sia mai vissuta. Può realizzare milioni di calcoli in una frazione di secondo, controllare l’economia e i sistemi di difesa del mondo in autonomia e non morirà mai. Questo è il ritratto di un ...

Tesla - perché la parabola di Elon Musk rischia di fallire : Tesla, l’azienda californiana nota per le sue auto elettriche, attraversa un periodo assai difficile. La società ha corso molto in borsa, ma la produzione è rimasta al palo e la narrazione carica di promesse sembra essersi scontrata con la dura realtà. di Antonio Sileo (fonte: lavoce.info) La fortuna sociale Tesla produce auto elettriche premium, ma anche pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia. In pochissimi anni ha raggiunto una ...

Elon Musk teme un 'dittatore immortale' nato dall'intelligenza artificiale : Elon Musk ce l'ha (di nuovo) con l'intelligenza artificiale. E usa (di nuovo) toni non certo rassicuranti. Intervistato per un documentario girato da Chris Paine, il fondatore di Tesla ha affermato che “l'intelligenza artificiale può diventare un dittatore immortale” dal quale “non sarà possibile scappare”. Se non altro perché, a differenza dei despoti umani, l'AI non invecchia e ...

Tesla - la crisi della normalità di Elon Musk : Specialista dell'eccezionale, l'imprenditore sembra arrancare in una sfida ordinaria per una multinazionale: produrre tanto in poco tempo

Elon Musk : 'Marte futura oasi nel caso di terza guerra mondiale' Video : #Elon Musk è il miliardario statunitense di origini sudafricane fondatore dell'azienda aerospaziale #spacex, e anche di Tesla Motors, una societa' che produce veicoli elettrici e prodotti per lo stoccaggio energetico. Neuralink, invece, è un progetto che si occupa di svolgere attivita' di ricerca per realizzare dispositivi da impiantare nel cervello umano, per far sì che si crei sempre di più una commistione tra umanita' e software, tenendo il ...

Il pesce d'aprile autoironico di Elon Musk : Lo scorso marzo è stato un periodo nerissimo per le azioni di Tesla , che in un mese hanno bruciato il 22% del loro valore, cedendo il 12% solo nei due giorni successivi all' incidente mortale che ha ...

Elon Musk - “Tesla in bancarotta”. Un pesce d’aprile profetico? : Il patron di Tesla, Elon Musk, ha senza dubbio uscite molto originali. L’ultima in ordine di tempo è un tweet di ieri, accompagnato dalla foto molto eloquente che vedete: “Elon è stato trovato svenuto accanto a una Model 3 circondato da bottiglie di “Teslaquilla”, con tracce di lacrime secche ancora visibili sulle guance. Questa non è una dichiarazione lungimirante, perché, ovviamente, qual è il motivo? Felice nuovo ...

Tesla - inizia il declino : troppi guai per Elon Musk : Una Model X si schianta e prende fuoco, ma la Borsa reagisce molto male e la fiducia nell’azienda è ai minimi. E intanto non parte a pieni giri la produzione della compatta Model 3, la macchina che avrebbe dovuto cambiare la storia della marca Usa...

Playboy segue l'esempio di Elon Musk e cancella il proprio account Facebook : Anche Playboy ha deciso di abbandonare Facebook . Lo scandalo di Cambridge Analytica ha sollevato non poca indignazione un po' in tutto il mondo. Da qui è partita una campagna volta a boicottare il più famoso dei social network. Un utente su Twitter ha per l'occasione lanciato l'hashtag #deleteFacebook che insieme a #boycottFacebook sta ...

L’ultima follia di Elon Musk : Lego giganti fatti di roccia : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Elon Musk lo ha chiamato merchandising, ma il prossimo prodotto che uscirà dalla sua Boring Company non ha molto a che fare con la categoria dei gadget promozionali. Musk lo ha annunciato ieri via Twitter: si tratta, nelle sue parole, di blocchi modulari realizzati in roccia, delle specie di “Lego giganti da utilizzare per la costruzione di scultre ed edifici”. L’annuncio segue quello dei ...

Elon Musk rimuove le pagine Facebook di SpaceX e Tesla Video : Dopo una serie di tweet provocatori sull'onda del #deleteFacebook, #Elon Musk ha rimosso le pagine #Facebook di entrambe le sue compagnie, SpaceX e Tesla, dicendo addio ad oltre 2,5 milioni di follower. Ma questo non pare preoccupare minimamente il miliardario che non ha mai nascosto la sua avversione all'utilizzo della piattaforma a cui, infatti, non si è mai iscritto. La sfida Tutto ha inizio lo scorso 23 marzo quando Twitter è in pieno ...