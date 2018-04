Elezioni | si torna a votare | urne aperte in Molise e in Friuli Venezia Giulia

Elezioni - si torna a votare ad Aprile : urne aperte in Molise e in Friuli Venezia Giulia : Gli italiani tornano alle urne ad Aprile: no, non per le Elezioni politiche (se anche in Parlamento non si dovesse trovare una maggioranza per sostenere un Governo occorrerà comunque tempo per indire nuove Elezioni) ma ...

Elezioni 2018 - Salvini : “Governo con M5S non è impossibile. Io non voglio tornare al voto” : Per il leader del Carroccio, un governo Lega-M5S non è né impossibile nè irrealizzabile. Intervistato a Domenica Live, Matteo Salvini ha dichiarato: "voglio vedere cosa vogliono fare. Mio dovere è andare a sentire tutti. Non c’è niente di impossibile e irrealizzabile, ma non si può andare al voto subito".Continua a leggere

Salvini : 'Voto a ottobre? Mia priorità non è tornare a Elezioni' : 'Farò di tutto per dare un governo serio e stabile che si faccia rispettare in Europa. Dalla Calabria al Veneto mi chiedono più lavoro, meno tasse, meno clandestini e questo proporremo a tutto il ...

Elezioni : Salvini - speriamo di non tornare a voto domani : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che gli italiani non debbano a tornare a votare domani mattina, perchè altrimenti si stancano. Abbiamo avuto un mandato, speriamo di portarlo a termine”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associazione stampa estera. L'articolo Elezioni: Salvini, speriamo di non tornare a voto domani sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salvini : nuovo governo che può governare o si torna a Elezioni : Milano, 9 mar. , askanews, 'O c'è un governo che può governare o la parola torna agli italiani'. Lo ha detto il candidato premier del centrodestra Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano. 'La ...

Elezioni - Salvini : “Senza governo si torna al voto? Sicuramente non facciamo pastrocchi” : “Una cosa alla volta. Sicuramente non si fanno pastrocchi“. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’incontro con i parlamentari neoeletti della Lega a Milano, a chi gli domanda se si tornerà a votare laddove non si riuscisse a formare un governo. E della possibilità che il presidente del Veneto Luca Zaia possa essere premier alternativo a lui se non si riuscisse a formare il governo, “ho parlato con Luca ...

Elezioni - la profezia di Enrico Mentana : "Entro l'anno si torna al voto" : Che intervenendo con un post su Facebook nell'infuocato dibattito del dopo-voto non prevede alcun tipo di stabilità per la scena politica italiana. 'Secondo me entro l'anno si torna a votare: la ...

Elezioni 2018 - bentornati nell’Italia del ‘secondo miracolo economico’ : Questa volta non parlo di diritto o di giustizia. O meglio, ne parlo attraverso l’evento del giorno e cioè il risultato elettorale. Perché la democrazia nasce come espressione massima del diritto. Tutti parlano di risultato a sorpresa; di shock. A me sembra di essere tornato all’Italia del “secondo miracolo economico”, quello degli anni Settanta e Ottanta. Un’Italia disprezzata da tutti dopo essere stata distrutta dalle indagini dei magistrati ...

Elezioni : femen blitz Berlusconi non potrà più tornare in Italia per 5 anni : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - La femen che ha contestato Silvio Berlusconi ier al seggio non potrà più fare ingresso in Italia per i prossimi cinque anni. Il prefetto di Milano ha disposto il suo allontanamento dal Paese: ieri, durante il voto del presidente di Forza Italia, la donna, una francese di

Elezioni politiche 2018 - elettori in coda ai seggi : “Colpa delle nuove procedure”. E c’è chi se ne va per tornare più tardi : Caos e file nei seggi a causa delle procedure di voto che portano via molto tempo. “Colpa del tagliandino“, spiega un elettrice all’uscita da un seggio a Roma. In media i tempi di attesa si attestano sui 45 minuti, in molti sono andati via per tornare nel pomeriggio L'articolo Elezioni politiche 2018, elettori in coda ai seggi: “Colpa delle nuove procedure”. E c’è chi se ne va per tornare più tardi proviene ...