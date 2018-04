Elezioni | satira e ' fake' nella Top Ten delle condivisioni sui social

Elezioni 2018 - per chi votare? La clip del Terzo Segreto di Satira - : A pochi giorni dal voto del 4 marzo , LO SPECIALE , , arriva il video del collettivo milanese che passa in rassegna i candidati dei principali schieramenti. L'indecisione è tanta e, tra una risata e l'...

Elezioni sbarabiribiribirri - il Terzo Segreto di Satira per Riparte il futuro : “Stanco di chi non vuol farsi capire?” : “Alle Elezioni non c’è sbarabiribiribirri che tenga”. Il Terzo Segreto di Satira ha realizzato una clip per promuovere la petizione di Riparte il futuro che mira ad una maggiore trasparenza in politica: “I cittadini – si legge nel testo della petizione – hanno il diritto di conoscere davvero i politici che chiedono il loro voto. Per questo pretendiamo trasparenza immediata da tutti i candidati alle Elezioni e un ...