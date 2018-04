Elezioni RSU per il triennio 2018 – 2021

scuolainforma

(Di lunedì 16 aprile 2018) Da domani si potrà votare per eleggere le nuove RSU (rappresentanze sindacali unitarie) in tutta Italia. Potranno votare sia gli iscritti che i non iscritti al sindacato e anche i lavoratori precari in servizio. Le operazioni di voto per ledelle RSU si terranno in tutte le scuole e in tutte le amministrazioni nei … L'articoloRSU per ilproviene da Scuolainforma.