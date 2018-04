«Eleonora Daniele mi ha salvato» | spiazza tutti a Domenica Live Cosa ha detto Barbara

Eleonora Daniele vs Maurizio Ferrini/ Il comico zittito dopo una frase su Isabella Biagini (Sabato Italiano) : Eleonora Daniele contro Maurizio Ferrini a Sabato Italiano: il comico zittito dopo una frase su Isabella Biagini. La dura reazione della conduttrice: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:45:00 GMT)

Eleonora Daniele ringraziata da Maurizio Ferrini : “Mi ha salvato” : Maurizio Ferrini ringrazia Eleonora Daniele per il suo aiuto Maurizio Ferrini, lanciato in Tv nel 1985 da Renzo Arbore in Quelli della notte e diventato famoso grazie al personaggio della signora Coriandoli, ha ritrovato il sorriso dopo un periodo buio grazie ad Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane e Il Sabato Italiano. Racconta Maurizio Ferrini sulle pagine del settimanale Nuovo Tv: “Non avevo i soldi per mangiare, ...

Al Bano a Storie Italiane - Eleonora Daniele : «Non ci saranno ospiti oggi». Milly Carlucci : «Lo abbiamo corteggiato» : di Silvia Natella A Storie Italiane, all'indomani dello scontro in diretta telefonica tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso , si tenta di riassumere la vicenda e di mandare in onda i momenti più ...

Eleonora Daniele via da Storie Italiane? La risposta a Tv Talk : Storie Italiane: Eleonora Daniele parla del suo futuro in Tv a Tv Talk E’ appena andata in onda una nuova puntata di Tv Talk. Tanti gli ospiti invitati oggi in studio da Massimo Bernardini, tra i quali Salvo Sottile, Costantino Della Gherardesca e la popolare conduttrice Eleonora Daniele. Quest’ultima ha parlato delle sue trasmissioni in onda su Rai Uno. E proprio a tal proposito un critico televisivo lì presente in studio le ha ...

Eleonora Daniele : Storie Italiane va in onda senza pubblico : Storie Italiane con Eleonora Daniele in diretta senza pubblico in studio Il maltempo ha colpito tutta l’Italia. Neve al Nord e soprattutto al centro, soprattutto a Roma che ha causato diversi problemi nei trasporti, nella normale apertura delle scuole e delle fabbriche e quant’altro. I metereologi hanno dichiarato che questa ventata artica durerà per qualche giorno e l’attenzione dovrà essere rivolta al ghiaccio che si ...

Don Alessandro Minutella/ Video - Eleonora Daniele sbotta : "Ancora con l'acqua che guarisce?" (Storie Italiane) : Don Alessandro Minutella: Video, Eleonora Daniele sbotta a Storie Italiane: "Ancora con l'acqua che guarisce?". Lite in studio anche per il caso di Celeste Orbetelli. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:47:00 GMT)

Manuela Arcuri da Eleonora Daniele con la nonna - che piange… : Manuela Arcuri si racconta su Rai1 nel salotto di Eleonora Daniele E’ stata Manuela Arcuri una degli ospiti più attesi della puntata de Il Sabato Italiano di oggi, 18 febbraio. Nel programma pomeridiano di Rai1 Eleonora Daniele ha infatti ospitato l’attrice, specificando, prima che entrasse in studio: Oggi sarà qui nella sua veste più bella, quella di mamma. La prima domanda che la padrona di casa del Sabato Italiano ha posto alla ...