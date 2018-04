“Eccomi qua” Cristina Parodi si mostra senza trucco Succede poco prima della diretta di

caffeinamagazine

(Di lunedì 16 aprile 2018) Una stagione da dimenticare per Domenica In che dallauscita non ne ha azzeccata praticamente una. Sbagliato il format. Sbagliati gli ospiti e forse la scelta dei conduttori. Se Benedettasono in pochi a salvarli, sui telespettatori sono più morbidi. La maggiore delle sorelleinfatti si è dita all’altezzasituazione. Merito di un lungo trascorso in tv che le ha trasmesso sicurezza. E di una simpatia non comune. Piccoli segni di vita da parte di Domenica In poi ci sono stati, nel pomeriggio ha raccolto il 12,3% di share nellaparte e il 10,1% nella seconda. Risultato scarno, ma comunque migliore rispetto alla media. Il duellodomenica pomeriggio, come al solito, se lo è aggiudicato Barbara D’Urso con Domenica Live. Ma al di là degli ascolti,ha stupito con una fotografia postata su Twitter ...