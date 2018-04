Ecco quando chiudono le scuole per i ponti

Juve - ultimatum a Emre Can : Ecco quando Marotta si tirerà indietro : Secondo Rai Sport , Emre Can rimane nel mirino della Juve ma dovrà dare una risposta entro 7 giorni. Il termine ultimo è così Juventus-Napoli, si dovesse andare oltre allora Marotta si fionderebbe su un altro ...

Pensioni 2018 - Ecco come e quando si ottiene l'assegno con pochi contributi Video : All'interno di un nostro precedente articolo nel quale abbiamo approfondito i nuovi criteri di pensionamento a partire dal 2019 [Video] resi pubblici tramite una recente circolare INPS abbiamo indicato che il nuovo tetto all'eta' pensionabile per chi possiede pochi contributi e risulta inserito nel sistema contributivo puro verra' innalzato dal 2019 a 71 anni di eta'. Ma quali sono davvero le opzioni di uscita alternative per chi possiede pochi ...

Infarto : Ecco quando colpisce di più : L’Infarto colpisce molto più durante le notti estive. Lo rivela uno studio dell’ospedale Niguarda di Milano, pubblicato sul ‘Journal of American Heart Association‘. Una ricerca multicentrica condotta su 2.270 pazienti vittime di un Infarto Stemi – ovvero con un’anomalia specifica nel tracciato dell’elettrocardiogramma, segnale di un’ostruzione acuta e totale della coronaria – che ha coinvolto ...

Arriva l’Apocalisse? Il “pianeta della morte” Nibiru “apparirà il 23 Aprile 2018 - quando avverrà la Fine del Mondo” : Ecco la nuova incredibile teoria del complotto : Ebbene sì, i sostenitori della teoria del complotto sono tornati alla ribalta: c’è chi sostiene che la Fine del Mondo avverrà proprio nel mese di Aprile. Secondo l’incredibile tesi, senza alcun fondamento scientifico (e neppure puramente logico in realtà), il Sole, la Luna, e il pianeta Giove si allineeranno con la costellazione della Vergine il 23 Aprile, e sarà tale evento epocale ad annunciare la seconda venuta di Gesù. E non ...

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni : Ecco dove e quando si sposeranno! : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati da poco genitori e già pensano al giorno del loro Matrimonio. ecco dove avverranno le nozze ed in quale giorno saranno celebrate! E’ passato circa un anno da quando Fedez durante uno dei suoi concerti, fece a Chiara Ferragni la proposta di Matrimonio, avvenuta all’Arena di Verona davanti a milioni e milioni di spettatori. Il rapper emozionatissimo si inchinò davanti alla sua amata e gli tese ...

Huawei Honor 7X Ecco quando riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo : ecco quando Huawei invierà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0 sul suo smartphone di fascia media Honor 7X: i dettagli.Tutti i possessori di un Honor 7X, il dispositivo di fascia media del secondo marchio di smartphone di Huawei, sanno già che il telefono è nella lista per ricevere l’aggiornamento alla versione Android Oreo 8.0.Honor 7x svelata la data in cui Huawei rilascierà l’aggiornamento ad ...

Torna Fan Caraoke su Rai 2 : Ecco quando : Nuova edizione di Fan Caraoke in arrivo su Rai 2: alla conduzione un inedito trio composto da Andrea Perroni, Giorgia Palmas e Brenda Lodigiani Fan Caraoke riTorna su Rai 2 con un’edizione completamente rinnovata. Il programma on the road è pronto a partire con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e alcuni loro fan pronti a sfidarsi pur di incontrare il loro beniamino. ecco le anticipazioni e le novità. Fan Caraoke 2018: ...

WhatsApp si ferma : sciopero di 24 ore contro Facebook - Ecco quando Video : Lo scandalo del furto dati dei contatti #Facebook da parte dell'agenzia di comunicazione Cambridge Analytica ha suscitato anche la protesta degli altri canali social, tra questi i due colossi #WhatsApp e #Instagram, sui quali sta girando l'iniziativa di sospendere l'uso delle chat e della pubblicazione foto per 24 ore, proprio oggi, 11 aprile, in segno di protesta contro il social network di Zuckerberg. WhatsApp, oggi si ferma, ma in che ...

Gomme invernali - occhio alle multe : Ecco quando bisogna cambiarle : Il 15 aprile cessa l’obbligo di dotarsi di pneumatici invernali o di catene da neve da tenere a bordo dell’auto per circolare su alcune strade del nostro Paese. A partire da questa data, come riferisce

Gossip : Belen riabbraccia i 'De Martino' - Ecco dove e quando Video : Tra #Belen Rodriguez e #Stefano De Martino è scoppiata la pace: dopo più di un anno e mezzo di gelo, dovuto alla separazione causata dal ballerino, oggi i due chiacchierati ex sembrano andare d'amore e d'accordo. Anche nel giorno del quinto compleanno di Santiago, la showgirl ha dimostrato di aver seppellito l'ascia di guerra con l'inviato dell'Isola dei famosi [Video], invitando tutta la sua famiglia al party organizzato per il piccolo. Mentre ...

Il bimbo ha le guance rosse? Cosa vuol dire. Non è proprio normale - o meglio - non lo è sempre. Ecco di cosa potrebbe soffrire e quando è bene rivolgersi al pediatra : Hai notato che ultimamente tuo figlio ha sempre le guance rosse? Con il numero di casi di scarlattina che è aumentato in modo esponenziale, è ovvio che ci sia allarmismo e che anche la tua preoccupazione sia cresciuta. Iniziamo con il dire che un certo rossore sulle guance non è per forza il sintomo di scarlattina ma può essere collegato anche ad altro. Per esempio può essere collegata a quella che in inglese chiamano “Slapped cheek syndrome” e ...

Anticipazioni Emigratis 2018 quarta puntata : Ecco quando viene trasmessa Video : Cambia la programmazione dello show [Video] Emigratis 2018 condotto da #pio e amedeo. Questa sera 9 aprile coloro che si sono collegati in diretta su Italiauno per re la nuova puntata del programma condotto da Pio e Amedeo hanno avuto modo di vedere che al posto del programma era in onda un film. Per quale motivo lo show con Pio e Amedeo non è stato trasmesso questa settimana su Italiauno? ecco la nuova programmazione di Emigratis 2018 E' questa ...