Ecco l’illusione ottica che impazza sul web | i colori spariscono

(Di lunedì 16 aprile 2018) E’ stata pubblicata su Reddit una illusione: se si fissa l’immagine (il puntino nero al centro) per alcuni secondi, ipian piano si dissolvono, per poi sparire. Il post è stato uno dei più letti e apprezzati dagli utenti.come funziona. L’illusionetrae origine dal cosiddetto effetto Troxler: prende il nome dall’omonimo scienziato, Ignaz Paul Vital Troxler, fisico e filosofo svizzero vissuto nell’800. Nel 1804 scoprì che se si guardava in modo fisso un punto al centro di un’immagine statica il disegno visivo circostante si dissolveva, per lasciare spazio soltanto allo sfondo, colorato o bianco. In pratica, quando guardiamo un oggetto o un’immagine, scatta un meccanismo di adattamento dei neuroni preposti alla vista, e in particolare di cellule oculari sensibili alla luce nella retina: queste si abituano all’immagine e dopo ...