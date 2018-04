Ecco il primo aereo  di Air Italy | da maggio  i primi voli Video

Pose : Ecco il primo trailer della serie transgender di Ryan Murphy! : FX ha finalmente diffuso il primo trailer, che ha più la forma di una vera e propria preview del mondo che andremo a indagare, la serie sarà infatti un dance musical ambientato negli anni '80. Nel ...

Ecco il primo cercopiteco barbuto d'Italia - è nato vicino Verona a metà marzo : Non si conosce ancora il sesso e l'impaccio di Kamili, mamma "per la prima volta", desta qualche apprensione: come quando sfiora una roccia assai vicina alla testa del piccolo nel duplice tentativo di tenere lontana qualunque cosa si muova e di agguantare pezzetti di banana con l'unica mano libera rimasta, spiegano gli operatori del "Parco Natura Viva"

Lazio - senti Buffon : 'Sono il vostro primo tifoso - Ecco perché' : La Lazio ha un tifoso in più. Ai microfoni di Sky Sport, dopo uno sfogo iniziale, il portiere bianconero Buffon, reduce dalla scottante eliminazione maturata negli ultimi istanti di gioco contro il Real Madrid, ha parlato del cammino europeo delle ...

Calciomercato Genoa - Ecco il primo colpo per la prossima stagione : arriva la firma di Criscito : Calciomercato Genoa, HA firmaTO Criscito – Il Genoa sta attraversando un momento positivo, la squadra di Ballardini è reduce dal pareggio nel derby contro la Sampdoria, risultato che ha avvicinato all’obiettivo salvezza. La dirigenza nel frattempo pensa anche alla prossima stagione, chiuso un importante colpo di mercato. Si tratta di Criscito, definito il ritorno nelle ultime ore, il calciatore ha firmato il contratto, decisiva ...

Iliad Italia Si Prepara Al Lancio : Ecco Il Primo Negozio A Roma : Tutto pronto per il Lancio di Iliad in Italia: Ecco il Primo Negozio di Roma in fase di Preparazione. Per ora però non sappiamo quando Iliad inizierà a proporre le sue tariffe e le sue offerte telefoniche anche in Italia, ma il Lancio sembra vicino Iliad In Italia Quando? Arriva il Primo Negozio a Roma Come abbiamo […]

Huawei Mate 20 Ecco il primo Benchmark AnTuTu : Kirin 980 da paura!? : Svelato il primo test Benchmark, AnTuTu, del nuovo Huawei Mate 20 che raggiunge punteggi record (veramente alti) con il nuovo chipset Kirin 980.Il prossimo dispositivo top di gamma di Huawei in arrivo a fine anno (si pensa verso la metà o fine ottobre 2018) sembra che avrà sulla carta prestazioni veramente elevate, grazie all’introduzione di un nuovo chipset.Stiamo parlando dell’Huawei Mate 20 (sempre se si chiamerà così), il ...

Navi fatte di LEGO e pirati come mini-salsicce : Ecco il primo prototipo di Sea of Thieves : Tutti i videogiochi nascono da un concept iniziale, che diventa giocabile la prima volta grazie a un primo prototipo interattivo. Quello di Sea of Thieves, recentemente segnalato dai nostri colleghi di Eurogamer.net, era quantomai curioso.Se pensiamo oggi al titolo piratesco di Rare, ci vengono in mente i bellissimi panorami, i tramonti mozzafiato e il blu cristallino delle onde che si infrangono sullo scafo della nave, ma dando un'occhiata alle ...

Foto primo negozio Iliad Italia - Ecco dove : rivoluzione pronta : Ottime notizie sul fronte Iliad Italia: è stato paparazzato il primo negozio del nuovo quarto operatore Italiano quasi pronto alla sua uscita sul territorio nazionale. Lo store si trova a Roma e più precisamente nella galleria commerciale del centro Roma Est in via Collatina, un'ottima vetrina per il vettore di certo prossimo al lancio entro l'estate. A sottolineare per primi la comparsa proprio del negozio Iliad Italia i colleghi di ...

Filippo - il primo messaggio dopo Amici : Ecco qual è la sua verità : Amici, Filippo scrive il suo primo messaggio sui social dopo l’eliminazione Filippo Di Crosta è il primo eliminato del Serale di Amici. Il ballerino ora scrive su Instagram, ringraziando tutti i suoi fan che l’hanno sostenuto in questa esperienza così importante. Diverse sono state le polemiche nate dopo la sua eliminazione. Infatti, i nuovo meccanismi […] L'articolo Filippo, il primo messaggio dopo Amici: ecco qual è la sua ...

L'agenda della Liguria - notizie - servizi : Ecco il nuovo sito web di Primocanale : ... fatti ed eventi di carattere istituzionale, ma anche turistico, spettacoli. Tutto quello che merita di essere, appunto, segnato in agenda, ora per ora. Sempre più spazio a rubriche, commenti e ...

Vacanza tra le stelle : apre il primo hotel di lusso nello spazio - Ecco quanto costa : Un hotel in orbita . Questo è il progetto ambizioso della Orion Span , una società di Houston , Texas, , che intende mettere a disposizione la sua Aurora Station , 10 m per 4,2 m, per ospitare quattro ...

Wolfenstein 2 : Ecco il primo gameplay per la versione Switch catturato in direct feed : Wolfenstein II: The New Colossus sta per giungere anche per Nintendo Switch, si tratta infatti di uno dei titoli che erano presenti al PAX East 2018 che si sta svolgendo a Boston proprio in questi giorni.Come possiamo vedere da video proposto qui di seguito, ora è finalmente disponibile in rete la versione integrale del filmato precedentemente catturato off-screen, grazie ai ragazzi di GameXplain.Si tratta di un gameplay di 25 minuti nel quale ...

Primo Maggio - Ecco gli artisti del 'concertone' : In continuo aggiornamento, il cast del Concerto del Primo Maggio di Roma. Saliranno sul palco del Concertone 2018 in piazza San Giovanni: Sfera Ebbasta, Max Gazzè & Form - orchestra filarmonica ...

L'UniFg apre ai genitori - Ecco il primo open day per le famiglie : 'Favoriamo scelte consapevoli' : Dopo i saluti del rettore Maurizio Ricci e di Rita Saraò, a partire dalle 10 si terrà la presentazione dell'offerta formativa 2018/2019 dell'Università di Foggia , Dipartimento di Economia, prof.ssa ...