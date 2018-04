Ecco il caldo | arriva Apollo

Barcellona-Roma : Ecco quando si giocherá - le reazioni a caldo di Monchi e Totti : Abbiamo pescato la squadra più forte del mondo, ma se siamo qui vuol dire che ce lo siamo meritato. Serve la mentalitá giusta per continuare' . Attenzione non solo a Messi: 'Questo è il momento di ...

Campania - da Caldoro a De Luca Ecco come raddoppia il costo per smaltire i rifiuti : l’affare è (voler) operare in emergenza : Da 120 a 145 euro (o anche più di 200) a tonnellata per lo smaltimento dei fanghi. Un aumento di prezzi, quelli di cui si parla nell’inchiesta ‘Bloody Money’ di Fanpage, che si può giustificare solo con una parola: emergenza. E quindi regime di proroga, che rende liberi da diversi vincoli a differenza di quanto farebbe un bando. Nei giorni della bufera causata dall’inchiesta, Stefano Caldoro, ex presidente della Regione Campania, nonché capo ...