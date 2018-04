Ecco cosa faceva Neymar mentre il Psg vinceva il titolo

Milan - Donnarumma protagonista - ma una cosa lo ha ferito : Ecco le sue parole Video : Gianluigi #Donnarumma è stato l’assoluto protagonista del big match che ha visto di fronte Milan e Napoli. All’ultimo secondo, infatti, il portiere rossonero si è reso decisivo compiendo una parata straordinaria su Arkadiusz Milik che ha calciato a colpo sicuro da distanza ravvicinata. Se ci fosse bisogno di una conferma, Donnarumma si è dimostrato ancora una volta uno dei migliori portieri in circolazione e all’eta' di 19 anni sta letteralmente ...

Milan - Donnarumma protagonista - ma una cosa lo ha ferito : Ecco le sue parole : Gianluigi Donnarumma è stato l’assoluto protagonista del big match che ha visto di fronte Milan e Napoli. All’ultimo secondo, infatti, il portiere rossonero si è reso decisivo compiendo una parata straordinaria su Arkadiusz Milik che ha calciato a colpo sicuro da distanza ravvicinata. Se ci fosse bisogno di una conferma, Donnarumma si è dimostrato ancora una volta uno dei migliori portieri in circolazione e all’età di 19 anni sta letteralmente ...

Milan-Napoli - alta tensione Sarri-Biglia-Insigne : Ecco cosa è successo : Milan-Napoli, alta tensione Sarri-Biglia-Insigne, si è concluso il match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, 0-0 che non accontenta le due squadre che si allontanano dai rispettivi obiettivi. Al termine della partita momenti di nervosismo tra il tecnico Sarri ed il centrocampista Biglia, tutto nasca da un diverbio, intervento anche dei calciatori, tra tutti Andrè Silva. Secondo l’Arena scintille in particolare fra Biglia ...

Cerume - perché non lo dovete toccare mai più. L'esperto : "Ecco cosa rischia il vostro corpo" : L'abitudine sin da bambini di pulire le orecchie dal Cerume con i cotton fioc è destinata a tramontare sotto i colpi dei consigli dei medici, da tempo impegnati a scongiurare l'uso dei bastoncini di cotone per l'igiene del condotto uditivo. Come sostiene Claudio Albizzati del servizio di otorinolari

Ballando con le stelle - Gabriel Garko gonfio al viso : Ecco cosa è successo - clip Video : “Dopo dodici anni di corteggiamento #Gabriel Garko è il nostro ballerino per una notte”. Così #milly carlucci ha annunciato l’attesa esibizione dell’attore nella sesta puntata di Ballando con le stelle [Video]. Prima di scendere in pista sulle note di ‘Kiss’ di Prince il quarantacinquenne ha risposto ad alcune domande della conduttrice televisiva. “Sono un ragazzo molto semplice, vivo in campagna ed odio la falsita'”. Nel corso della ...

Le stanze dei migranti - Ecco cosa sogna chi fugge in Europa : Awesome ha 43 anni e viene dal Pakistan. Finché ci sono stati turisti ha fatto la guida a Peshawar. Quando tutto è finito si è messo in viaggio. Un anno e mezzo di strada. L’obiettivo era la Gran Bretagna. Dopo non lo è stato più. Nella giungla, il campo di Calais, ha aperto I tre idioti, dal titolo di un classico di Bollywood, uno dei ristoranti più appezzato del campo. Il sogno è diventato aprirne uno con lo stesso nome a Parigi. A raccontare ...

Real Madrid-Juventus - i sospetti di Allegri : “Ecco cosa ha fatto l’arbitro nei minuti finali” : Real Madrid-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la squadra di Massimiliano Allegri che aveva accarezzato i tempi supplementari, poi nel finale il rigore delle polemiche poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Non solo però il penalty concesso, l’allenatore bianconero in conferenza stampa alimenta altri sospetti: “Nei 90 minuti è stato molto bravo, ...

Giro d'Italia - Decisione shock di Mauro Vegni : 'squalifica Froome? Nessun nuovo 'caso Contador'. Ecco cosa faremo' : Ecco la Decisione di Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia, in merito alla possibile squalifica di Chris Froome Il caso doping che ha travolto Chris Froome non si risolverà in tempi brevi e ...

MotoGp - Il contatto Rossi-Marquez divide il paddock - Schwantz ha le idee chiare : 'Ecco cosa dovrebbero fare a Marc' : Non è uno sport di contatto e l'unica preoccupazione che deve avere un pilota è quella di essere battuto, non di essere colpito '.

Precoci ed Ape sociale? Proroga da parte dell’Inps - Ecco di cosa si tratta Video : Fin dalla loro nascita #APE SOCIALE e anticipata per i Precoci #Quota 41 hanno presentato diverse criticita'. SI tratta di problemi che da diverse segnalazioni sembrano abbiano portato anche a delle reiezioni delle domande di certificazione del diritto alle due misure. Una delle criticita' più frequenti riguarda i lavori gravosi e la documentazione necessaria per far si che l'Inps riconosca l’attivita' del richiedente una delle due misure, come ...

Cecilia Capriotti si sbottona 'Ce l'ha piccolo'. Ecco cosa rivela sul naufrago dell'Isola dei famosi : FUNWEEK - Cecilia Capriotti si lascia andare durante una conversazione telefonica privata con Alfonso Signorini in merito alle 'misure' di un concorrente dell'Isola dei famosi. Tuttavia, il direttore ...

“Ma quello è un cadavere”. Orrore tra le mura di casa : entra per dare un’occhiata all’abitazione dei suoi sogni - pronto ad acquistarla - ed Ecco la macabra scoperta. Cosa era successo tra quelle mura : Scegliere una nuova casa non è mai un compito facile. Bisogna valutare attentamente il costo dell’immobile, quello di eventuali lavori necessari a renderlo perfettamente a nostra misura, gli spazi a disposizione, la luminosità e via dicendo. Con un occhio sempre aperto alla ricerca di eventuali imprevisti che potrebbero trasformare l’acquisto da affare a clamorosa fregatura, un timore che tormenta quasi tutti gli aspiranti ...

Alessia Marcuzzi a Verissimo : “L’Isola? Ecco per cosa sono stata male” : Verissimo, Alessia Marcuzzi si difende dalle accuse per L’Isola dei Famosi 2018: “Processo continuo” Ospite a Verissimo, Alessia Marcuzzi parla del canna-gate de L’Isola dei Famosi 2018 e dello scontro con Eva Henger. Prima di tutto, la conduttrice di Canale5 difende sé stessa e la sua trasmissione. Ecco cosa dirà sabato in TV: “(…) Si […] L'articolo Alessia Marcuzzi a Verissimo: “L’Isola? ...

Italia-Svezia - la verità di Gabbiadini : “Ecco cosa è successo nello spogliatoio” : Italia-Svezia, si continua a discutere sul doppio confronto che ha portato all’eliminazione degli azzurri per i Mondiali in Russia che prenderanno il via tra poco. Ecco la verità di Manolo Gabbiadini che svela alcuni retroscena. “Lo stadio pieno che faceva paura, era incredibile. Non avevo mai visto San Siro in quel modo – racconta il calciatore del Southampton ai microfoni di Fox Sports – Trovarmi titolare in una partita ...