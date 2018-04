EA Motive | Jade Raymond ha in mente un titolo social action adventure

Il nuovo gioco di Jade Raymond ed EA Motive? Nasce da una nuova mentalità creativa : Quando un nome conosciuto e apprezzato come quello di Jade Raymond entrò a far parte delle file di EA alla guida dello studio di EA Motive l'entusiasmo era inevitabilmente molto alto ma dopo ormai alcuni anni il nuovo progetto dell'ex Ubisoft e producer di franchise di spicco come Assassin's Creed e Watch Dogs rimane per lo più un grosso punto interrogativo.Sappiamo che a quanto pare sfoggerà elementi di gameplay mai visti finora ma le novità ...