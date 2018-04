È morto l’attore R Lee Ermey | aveva 74 anni

“Siamo scioccati”. Tragico lutto nel cinema. L’attore - tra i più amati - è morto a soli 36 anni. Tutti stravolti dalla notizia : lutto nel mondo del cinema. Se ne è andato a soli 36 anni spezzando il cuore di Tutti. La notizia del decesso è stata confermata dall’agente delL’attore che ha fatto sapere: “Siamo profondamente amareggiati per la morte di Alex, un uomo stupendo nonché attore talentuoso. I nostri pensieri più affettuosi vanno alla sua famiglia. A Tutti voi chiediamo di rispettare la privacy di un momento tanto doloroso”. Alex Beckett ci ha lasciati, aveva 36 ...

Luigi De Filippo morto - addio all’attore e regista : aveva 87 anni. Ultimo erede della storica dinastia del teatro : È morto a Roma, all’età di 87 anni, Luigi De Filippo, attore, regista e sceneggiatore di teatro nato a Napoli il 10 agosto del 1930. Negli anni Sessanta era apparso in qualche film della commedia all’italiana, ma il teatro è sempre stato il suo grande amore e a quello aveva dedicato gran parte della sua vita diventando tra l’altro, nel 2011, direttore del teatro Parioli di Roma, diventato teatro Parioli-Peppino De Filippo, dove è stato in scena ...

E’ morto Reg E. Cathey - addio all’attore di House of Cards e The Wire : Dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni si è spento Reg E. Cathey, l’attore celebre per avere recitato nella serie tv ‘House of Cards’ interpretando Freddy Hayes, il proprietario e gestore del locale Freddy’s BBQ Joint. A dare la triste notizia il suo amico e produttore produttore David Simone, con il quale aveva collaborato nella serie ‘The Wire’ e in ‘The Corner’, attraverso un post ...

