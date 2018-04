Due sindaci agli arresti domiciliari | le accuse sono pesanti

Truffa - bancarotta e appalti pilotati - arrestati Due sindaci del bergamasco : Arresti domiciliari per i sindaci bergamaschi dei Comuni di Foppolo e Valleve ed ex amministratori della Brembo Super Ski. La misura emessa dal gip del tribunale di Bergamo, Bianca Maria Bianchi, è ...

Brembo Super Ski - ai domiciliari Due sindaci della provincia di Bergamo : Hanno architettato un sistema per conseguire fondi pubblici in danno alla Regione Lombardia e per truccare appalti. Con questa accusa i finanzieri e i carabinieri di Bergamo hanno arrestato e posto ai domiciliari i sindaci i sindaci di Foppolo Giuseppe Berera e quello di Valleve Santo Cattaneo, ed ex amministratori della società Brembo Super Ski. Per le indagini, coordinate dal pm Gianluigi Dettori, e condotte in collaborazione tra i carabinieri ...