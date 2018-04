Due neri arrestati da Starbucks | bufera su colosso del caffè

Padova : carabinieri smantellano raffineria di eroina - Due albanesi arrestati : Padova, 13 apr. (AdnKronos) - L’operazione antidroga conclusa nella giornata di ieri dal Comando Provinciale carabinieri di Padova che ha portato all'individuazione di una raffineria di eroina tra le provincie di Padova e Vicenza, all'arresto di due albanesi e al recupero di 30 kg di stupefacente gi

Padova : carabinieri smantellano raffineria di eroina - Due albanesi arrestati (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La capillarità del lavoro effettuato ha fatto si che la presenza in provincia dei due arrestati non passasse inosservata. Entrambi, seppur in differenti occasioni, già erano stati arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale di Padova proprio per reati attinenti gli

Milan - l'ad Marco Fassone ai tifosi rossoneri : 'In estate Due o tre acquisti importanti' : Marco Fassone , amministratore delegato del Milan , parla alla Gazzetta dello Sport a un anno dal closing che ha portato Yonghong Li alla guida della società rossonera. Lo fa dicendo che 'A livello gestionale pensavo avrei avuto qualche difficoltà in più, visto che era un primo ...

Benevento-Juve - ok i Due rigori dei bianconeri. Diabaté-Benatia restano i dubbi : Nel complesso non può raggiungere la sufficienza il pomeriggio beneventano dell'arbitro Pasqua, protagonista soprattutto quando il primo tempo è al tramonto. Prima annulla un gol confuso di Mandzukic ...

Benevento-Juventus 2-4 : i bianconeri salvati da Dybala (e da Due rigori) - La classifica Roma-Fiorentina 0-2 : diretta : Partita equilibrata. Al 16’ gol della Joya, poi il pareggio di Diabaté. Primo penalty al 45’ assegnato con la var. Nuovo pari del maliano, ma poi un nuovo rigore trasformato dall’argentino e una prodezza di Douglas Costa chiudono la gara

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : altre Due medaglie per l'Italia. Lucarini e Neri sono di bronzo nella sciabola : altre due medaglie per l'Italia ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di Verona. Oggi sono arrivati i bronzi di Lucia Lucarini e di Matteo Neri nelle prove di sciabola nella categoria Giovani. nella prova femminile il successo è andato alla russa ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : altre Due medaglie per l’Italia. Lucarini e Neri sono di bronzo nella sciabola : altre due medaglie per l’Italia ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di Verona. Oggi sono arrivati i bronzi di Lucia Lucarini e di Matteo Neri nelle prove di sciabola nella categoria Giovani. nella prova femminile il successo è andato alla russa Olga Nikitina che ha sconfitto in finale la messicana Natalia Botello con il punteggio di 15-12. Proprio Nikitina aveva fermato la corsa di Lucia Lucarini, che si è arresa alla russa in ...

MOVIOLA JUVENTUS-REAL MADRID/ Video - Due rigori negati ai bianconeri? : MOVIOLA JUVENTUS-REAL MADRID. Champions League, Dybala ammonito per simulazione: i bianconeri reclamano due calci di rigore, inflessibile l'arbitro turco Cakir(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:33:00 GMT)

Juventus-Milan - sprangata contro pulmino rossonero : arrestati Due tifosi bianconeri : Juventus-Milan, sprangata contro pulmino rossonero prima del match. Si è conclusa la 30^ giornata del campionato di Serie A, successo dei bianconeri per 3-1 grazie alle reti di Dybala, Cuadrado e Khedira, per Gattuso non basta l’ex Bonucci. Prima del match brutto episodio, pulmino dei rossoneri distrutto, rotto un finestrino, adesso le prime indiscrezioni. Aggressione da parte di quattro ultrà a volto coperto e con sciarpe bianconere, ...

Barca a vela diretta a Capri affonda : capitaneria salva i Due occupanti : Nel pomeriggio di oggi i militari della guardia costiera di Napoli hanno salvato due persone a bordo di una Barca a vela in avaria. L'imBarcazione, secondo le dichiarazioni delle persone messe in ...

Livorno. Esplosione nel deposito Costiero Neri morti Due operai : E’ di due operai morti il bilancio di un’Esplosione avvenuta alle 14 di mercoledì in un serbatoio nel porto industriale

Juventus - Chiellini ok Alex Sandro stop / I Due bianconeri rischiano di saltare il Real Madrid come Benatia : Juventus, Chiellini ok Alex Sandro stop: Allegri in emergenza in difesa per la gara contro il Real Madrid, a rischio i due calciatori con Medhi Benatia squalificato dopo il giallo di Wembley(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:43:00 GMT)

Firenze - Rokhaya e i suoi Due mariti uccisi perché neri – L’Istantanea di Caporale : Rokhaya Mbengue abita a Pontedera ma è nata a Morola, in Senegal. Ed era nel suo paese quando, il 13 dicembre 2011, seppe che suo marito, Samb Modou, un venditore ambulante che offriva le sue chincaglierie ai turisti di Firenze, era stato ucciso da Gianluca Casseri, un militante di CasaPound. L’uomo bianco aveva vendicato la sua razza freddando anche un altro compagno di lavoro nero, pure lui senegalese. Qualche anno dopo la donna si risposa e ...

Omicidio Pescara - Due auto sequestrate : per la morte di Neri si punta su pista familiare : ROMA - Le indagini sull'Omicidio di Alessandro Neri , 29 anni, si stanno concentrando sulla famiglia e i suoi rami discendenti, che ora si scoprono divisi, addirittura conflittuali. Nella villa ...