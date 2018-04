DS X E-Tense - Primo teaser della concept per il 2035

quattroruote

(Di lunedì 16 aprile 2018) Anno domini. questo l'orizzonte temporaleDS X E-, una nuovache il marchio francese ha appena annunciato mostrando un breve video. Per il momento non sono state ufficializzate informazioni dettagliate ma non è da escludere un possibile debutto durante il prossimo Salone di Pechino in programma dal 25 aprile al 4 maggio. Doppia anima. Nel filmato diramato dalla Casa transalpina è possibile vedere due diverse automobili. La prima è una coupé dal look tagliente e muscoloso, mentre la seconda è una sorta di barchetta monoposto senza tetto né parabrezza. Entrambe le vetture faranno probabilmente parte dello stesso progetto e, per il momento, non è da escludere che possa trattarsistessamostrata in due diverse configurazioni. Questo anche per viasimilitudine, sia per quanto riguarda le dimensioni, sia per lo stile, visibile alla fine del ...