Dopo il Walmart | Coachella Yodeling Boy conquista anche Justin Bieber

(Di lunedì 16 aprile 2018) Si chiama Mason Ramsey ma ormai tutti lo conoscono come "Boy". Eil video virale della sua "Lovesick Blues", cantata vestita da cowboy in un supermercato, l'11enne originario dell'Illinois.Mason, infatti, è salito sul palco del celebre festival di musica in corso in California. E ha replicato la sua meravigliosa e personalissima versione della canzone di Hank Williams. Una performance apprezzata da tutti,dache ha incontrato la baby star dietro le quinte e si è messo in posa per un selfie.I got a feeling called the blues... everyone's favorite. #blues #lovesickblues #hankwilliams #yodel #littlehankA post shared by Mason Ramsey (@lilhankwilliams) on Apr 1, 2018 at 2:21pm PDT