Donnarumma super su Milik Il portiere posta un video goliardico

Tra Milan e Napoli 0-0 che non serve a nessuno Donnarumma super : Il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0-0 a San Siro con Donnarumma che ha salvato il risultato nel recupero con una strepitosa parata. La Juve contro la Samp ha l'occasione di andare a +6 sui partenopei. Spettacolo tra Sassuolo e Benevento 2-2, il Bologna batte 2-0 il Verona

Calciomercato Juventus - assalto a Donnarumma : super offerta con contropartita : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo nella gara di Champions League contro il Tottenham, la squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per i quarti di finale, importante passo in avanti anche in campionato, un solo punto di distacco dal Napoli ma una partita in più, i bianconeri possono effettuare il sorpasso. Adesso la Juventus al lavoro per prepara la partita casalinga contro l’Udinese, i bianconeri ...