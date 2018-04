Donnarumma | il video ' hot' e poi le scuse ai tifosi del Napoli

Milan - Donnarumma chiarisce il video privato con lo zio : "Uno sfottò in famiglia - nulla contro il Napoli" : Il portiere rossonero pubblica un video su Facebook: "Mi dispiace che qualcuno abbia pensato male e frainteso le mie parole"

Donnarumma super su Milik. Il portiere posta un video goliardico : Il Napoli di Maurizio Sarri ha creato molto contro il Milan di Gennaro Gattuso ma non è riuscito a capitalizzare le diverse occasioni avute. Gli azzurri, infatti, si sono dovuti accontentare dello 0-0 ...

Donnarumma posta video con sfottò - l'ira dei tifosi : Gigio Donnarumma si è chiesto il perché dopo la parata su Milik i tifosi del Napoli lo hanno offeso e fischiato. «Eppure sono tifoso del Napoli», ha detto poi ai giornalisti. Ma da questo video non ...

Milan-Napoli - Donnarumma fa infuriare i tifosi azzurri : il VIDEO che ha creato il caos : Milan-Napoli, i rossoneri hanno fermato gli azzurri, nel finale intervento strepitoso di Donnarumma sull’attaccante Milik. Nel frattempo il portiere del Milan ha creato il caos per un VIDEO postato sui social girato in compagnia del cognato e rivolto allo zio. “Scusami, non l’ho fatto apposta: volevo togliere la mano – spiega in dialetto – Ma non ci sono riuscito…”, Donnarumma poi se la ride e si ...

Calcio - Donnarumma allo zio : “Scusa - volevo togliere la mano…”. Il video che ha fatto infuriare i tifosi napoletani : Nella partita di domenica pomeriggio contro il Napoli, il portiere milanista Gianluigi Donnarumma ha parato un tiro sicuro di Milik al 92esimo, risultando decisivo per il risultato del match (finito 0 a 0). Dopo la partita, il giocatore rossonero ha girato un video per prendere in giro lo zio napoletano:”Scusa, volevo togliere la mano ma non ci sono riuscito”. Il filmato però, invece di rimanere in famiglia, è finito sul web, facendo ...

Milan - Donnarumma protagonista - ma una cosa lo ha ferito : ecco le sue parole Video : Gianluigi #Donnarumma è stato l’assoluto protagonista del big match che ha visto di fronte Milan e Napoli. All’ultimo secondo, infatti, il portiere rossonero si è reso decisivo compiendo una parata straordinaria su Arkadiusz Milik che ha calciato a colpo sicuro da distanza ravvicinata. Se ci fosse bisogno di una conferma, Donnarumma si è dimostrato ancora una volta uno dei migliori portieri in circolazione e all’eta' di 19 anni sta letteralmente ...

VIDEO Donnarumma - che parata su Milik! Il miracolo del portiere in Milan-Napoli 0-0 : Gigi Donnarumma ha compiuto un vero e proprio miracolo durante Milan-Napoli, match valido per la 32^ giornata della Serie A. Il portiere dei rossoneri ha infatti salvato lo 0-0 al 91′ quando si è inventato una parata fantascientifica su Milik: l’attaccante dei partenopei riceve palla al limite dell’area piccola e tira a botta sicura ma l’estremo difensore ha i riflessi potentissimi e mantiene inviolata la propria rete. Di ...

DIRETTA/ Milan Napoli - risultato finale 0-0 - streaming video e tv : Donnarumma salva il Diavolo! : DIRETTA Milan Napoli, info streaming video e tv: a San Siro si gioca una grande sfida. Rossoneri per l'Europa, partenopei per il sogno scudetto.

Milan - Donnarumma ferma il Napoli/ Video - incredibile parata su Milik e record : più giovane a 100 gare : Milan, Donnarumma ferma il Napoli: Video incredibile parata su Milik. E record: più giovane a 100 gare. Le ultime notizie sul portiere rossonero e i complimenti di Gattuso a fine partita(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:40:00 GMT)

DIRETTA/ Milan Napoli (risultato finale 0-0) streaming video e tv : Donnarumma salva il Diavolo! : DIRETTA Milan Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro grande sfida: rossoneri per l'Europa, partenopei per il sogno scudetto(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:51:00 GMT)

Calciomercato Milan - deciso il futuro di Donnarumma : ecco i dettagli Video : Il derby contro l'Inter potrebbe essere l'ultimo giocato da Donnarumma, come riporta Tuttosport. Il noto quotidiano torinese non ha alcun dubbio sul futuro del giovanissimo portiere del #Milan: sara' ceduto. L'agente di Donnarumma, Mino Raiola, sta spingendo per la cessione del calciatore cresciuto nelle giovanili rossonere e lo valuta almeno quaranta milioni di euro. La dirigenza Milanista, invece, parta da una richiesta di sessanta milioni di ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Liverpool? Ecco il possibile erede Video : Non si fermano le indiscrezioni sulla possibile partenza di Donnarumma, sul quale ci sono alcuni top club europei. Il suo procuratore, il potente Mino Raiola, vorrebbe che si trasferisse in una squadra di primo livello, dove potrebbe partecipare anche alla Champions League. Le proposte non mancano di certo ad un portiere che viene ritenuto uno dei più forti calciatori Under 20 in circolazione peraltro, sara' titolare nella Nazionale italiana ...

Juventus-Milan - subito Dybala : Donnarumma sorpreso [VIDEO] : Juventus-Milan, subito Dybala, si sta giocando la 30^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo si stanno affrontando le squadre di Allegri e Gattuso. Avvio super per la squadra bianconera che passa in vantaggio dopo appena 7 minuti, gran tiro da lontano di Dybala, Donnarumma sembra sorpreso. Rossoneri adesso chiamati alla reazione, Juventus al momento a + 4 sul Napoli. Juventus-Milan, subito Dybala: Donnarumma sorpreso [VIDEO] #Dybala! ...

DIRETTA / Pescara Empoli (risultato live 0-1) streaming video e tv : Alfredo Donnarumma! : DIRETTA Pescara Empoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live: all’Adriatico gustosa sfida di Serie B (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:13:00 GMT)