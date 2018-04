calcioweb.eu

: #Donnarumma fa chiarezza: 'video sfottò con mio zio, nulla contro #Napoli' - CalcioWeb : #Donnarumma fa chiarezza: 'video sfottò con mio zio, nulla contro #Napoli' - ilnapolionline : Donnarumma fa chiarezza: «Video? Non ho nulla contro Napoli» @ilnapolionline - SpazioMilan : #Video · @gigiodonna1 dal proprio profilo #facebook fa chiarezza. #SpazioMilan #AcMilan #Donnarumma #MilanNapoli -

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Il messaggio era solo unoin famiglia con mio zio, con cui scherzo sempre prima e dopo le partite. Non èNapoli, i napoletani enessuno. Mi dispiace che qualcuno abbia pensato male e frainteso queste mie parole”. Il portiere napoletano del Milan, Gigio, fain seguito alle polemiche per il suo video in cui dice “scusa, volevo togliere la mano ma non ci sono riuscito…”, riferendosi alla parata su Arkadiusz Milik in Milan-Napoli. “Volevo dire che mi spiace che abbiate frainteso questo mio video, che era molto personale -sottolinea il 19enne di Castellammare di Stabia in un video su Facebook-. Non so come sia uscito. Lavoro con il Milan, quindi faccio il bene del mio club. Io sono simpatizzante del Napoli come ho già detto ieri e non ho niente. Scendo volentieri giù, perché sto bene ed è la mia ...