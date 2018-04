Donna muore nella notte per meningite Era ricoverata nell’ospedale di Voltri

MILANO - Donna muore DOPO LIPOSUZIONE : APERTA INCHIESTA/ Ultime notizie : indagato un medico - blitz in clinica : DONNA 36enne morta DOPO LIPOSUZIONE , MILANO : procura apre INCHIESTA . Le Ultime notizie : il decesso sarebbe stato causato da complicanze legate all'operazione (Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:46:00 GMT)

Milano - Donna muore dopo intervento di liposuzione in clinica : «La bellezza non è che una promessa di felicità», è il motto (rubato a Stendhal) del dottor Mattia Colli, 31 anni, specializzato in chirurgia estetica con studio a...